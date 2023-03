Prévention de l’extrémisme violent: Le projet Autonomisation des Jeunes et des Femmes lancé à Kandi

Vues : 9

Vue d’ensemble après le lancement

Il a été procédé dans la matinée de ce lundi 13 mars 2023 à Kandi, au lancement du projet de prévention de l’extrémisme violent par l’Autonomisation des Jeunes et des Femmes. C’est en présence de plusieurs cadres et personnalités de la localité ainsi que des élus. L’objectif est de contribuer à la prévention de l’extrémisme violent dans les zones frontalières les plus exposées du pays. Les communes de Ségbana et de Malanville dans le département de l’Alibori sont donc bénéficiaires de ce projet. Dans son allocution, le président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo a exprimé sa reconnaissance à l’Union Européenne pour l’appui financier à l’ANCB à travers le 11ème Fonds Européen de Développement (FED). Le projet vient combler un vide, s’est réjoui le préfet de l’Alibori Ahmed Bello Ky-Samah. L’autorité préfectorale a précisé que les communes frontalières en Afrique au sud du Sahara, sont des zones à risque. « C’est pourquoi, nous sommes honorés d’accueillir ce projet de prévention de l’Extrémisme Violent qui vient à point nommé pour combler un vide », a-t-il dit. Pour sa part, le Maire de Malanville Gado Guidami a remercié le président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo et sa délégation pour avoir pensé à l’autonomisation des jeunes et des femmes, qui selon lui, sont les plus vulnérables aux discours de l’extrémisme violent.

Alban Tchalla