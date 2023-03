Lutte contre les violences basées sur le genre: L’ONG FND s’engage à faire le combat aux côtés des acteurs impliqués

Vues : 4

De quoi s’agit-il: Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, l’Ong Famille Nutrition Développement (FND) a organisé une séance d’échanges avec les professionnels des médias et les web activistes sur les dispositions légales, les procédures et les acteurs impliqués dans la protection des filles et des femmes en lignes au Bénin. C’était le samedi 11 mars 2023 à Abomey-Calavi.

Que disent les initiateurs : Dans son mot d’ouverture, la présidente de l’ONG FND, Héléna Capo-Chichi a souligné que malgré les efforts fournis par l’Etat béninois dans son arsenal juridique pour réduire les inégalités femmes, le constat fut le même. A l’entendre, 59% de femmes âgées de 15 ans et plus sont victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG). Face à cette situation déplorable, l’Ong Famille Nutrition Développement (FND) a profité de la journée internationale de la femme pour interpeller le gouvernement et les acteurs de la société civile dans la lutte contre les VBG avec des mesures adéquates. « Nous invitons tous les acteurs au renforcement des mesures préventives de protection des filles et des femmes contre les violences basées sur le genre et demandons un soutien fort aux organisations de la société civile pour : des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation sur les droits des filles et des femmes, le dialogue parent-enfants, le maintien des filles dans le cursus scolaire, l’autonomisation des filles, des jeunes et des femmes ; les abus sexuels sur mineures, les grossesses en milieu scolaire, les violences sexistes en lignes, etc. Enfin aux organisations de la société civile, nous demandons de s’attaquer davantage à toutes les formes de violences à l’égard des filles et des femmes dans une synergie d’actions pour l’amélioration de la situation des filles et des femmes et la progression de leurs droits dans notre pays, le Bénin », a-t-elle notifié. A sa suite, le psychologue, socio-anthropologue, Igor Agbannoussou, a entretenu les journalistes sur les causes, manifestations et les conséquences des violences basées sur le genre en ligne. Pour ainsi se prévenir de cette pratique, le conférencier a proposé quelques conseils. «Vous devez commencer à préserver vos données personnelles, gérer vos paramètres de confidentialité, respecter votre vie privée et celle des autres et surtout réagir pour briser le silence», a-t-il dit. Une séance de question-réponse est venue clôturer cette activité.

Entre les lignes: L’ONG FND a pour vision de contribuer à faire de la promotion de la famille, du genre et de la nutrition, les piliers du développement au Bénin d’ici 2028. Elle s’est donc assignée plusieurs missions pour l’atteinte de cet objectif.

Assise A.