Remaniement ministériel: Talon n’envisage pas encore opérer un changement

Fin du suspens. Aucun changement ne sera opéré dans l’équipe gouvernementale. C’est du moins ce qu’il faut retenir des explications du président de la République Patrice Talon interrogé ce lundi 13 mars 2023, au palais de la Marina, sur un probable remaniement des membres de son équipe. C’était à l’occasion de la visite de son homologue nigérien Mohamed Bazoum à Cotonou. Pour Patrice Talon, on ne change pas l’équipe qui gagne. « Jusqu’à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique pour moi resteront en place parce qu’ils me donnent satisfaction », a rassuré le Chef de l’Etat. Aucune œuvre humaine n’est parfaite, dit-il, tout en félicitant ses ministres des efforts qu’ils consentissent pour l’accomplissement des programmes de leur agenda. « C’est l’occasion de les féliciter pour tout ce qu’ils font. L’œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part et je n’attends pas de mes ministres, de mes collaborateurs ici et d’ailleurs qu’ils soient des dieux sur terre. Ils font ce qu’ils peuvent avec leur génie, leur engagement, leur dévouement », précise-t-il. Poursuivant ses propos, le président Talon a laissé entendre qu’il n’a pas envisagé de remercier qui que ce soit d’entre eux. « Nous faisons notre petit chemin et jusqu’à nouvel ordre, je n’ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d’entre eux. Je n’ai non plus envisagé de faire venir d’autres. C’est dommage pour ceux qui attendent, mais c’est ainsi », fait-il comprendre.

Alban Tchalla