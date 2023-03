JIF 2023: Bolloré Africa Logistics assiste les personnes handicapées à Sékou

Vues : 30

Vue partielle des matériels roulants

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, L’Amicale des femmes de Bolloré Africa Logistics au Bénin, a fait don le 04 mars 2023, de six fauteuils roulants neufs, de plus d’une vingtaine de tricycles adaptés aux personnes en situation de handicap, de cannes anglaises et de béquilles axillaires à l’Ong Angeles de la Tierra. Avec ces dons, l’association ambitionne de faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite, qu’elle suit. Le coût total de ces dons est évalué à plus de cinq millions (5 000 000) de francs Cfa. Pour l’entreprise, la journée internationale des droits de la femme est l’occasion de renforcer les engagements de ses collaboratrices, à travers L’Amicale des Femmes, pour apporter des actions concrètes et solidaires en faveur du développement social. « Le 08 mars est réputé dans le monde entier pour être une journée de manifestations diverses pour les droits des femmes. Nous, les femmes exerçant au sein des filiales de Bolloré Africa Logistics au Bénin, saisissons chaque année l’occasion de cette journée pour apporter notre soutien à l’amélioration des conditions de vie de ceux qui nous entourent », souligne Nadine Acacha, déléguée commerciale à Bolloré Africa Logistics. A travers sa charte dédiée à la diversité, Bolloré Africa Logistics au Bénin fait de l’égalité hommes-femmes un des enjeux prioritaires de sa politique des Ressources Humaines. Au quotidien, l’entreprise s’attache à promouvoir les femmes à toutes les échelles de son organisation et tend à augmenter leur part, en leur confiant autant que possible des emplois traditionnellement occupés par des hommes. Aujourd’hui, elles représentent plus de 30 % de ses effectifs.

Les femmes de Bolloré main dans la main

