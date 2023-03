Visite de Mohamed Bazoum au Bénin: Voici le programme du président nigérien à Cotonou

Vues : 49

Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum sera reçu ce lundi 13 mars 2023 par le président Patrice Talon. Cette visite au Bénin du président nigérien va durer deux jours. Au cours de son séjour, Mohamed Bazoum aura un tête-à-tête dans la matinée du lundi 13 mars 2023, au Palais de la Marina, avec Patrice Talon. Une séance de travail élargie aux membres des deux délégations va s’en suivre. A la fin, les deux Chefs d’État animeront un point de presse conjoint au cours duquel ils auront à aborder des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, à la sécurité sous-régionale, la lutte contre le terrorisme, etc. Il faut noter qu’en matière de lutte contre le terrorisme, les deux pays ont signé, le 11 juillet 2022, un accord de coopération militaire. Cet accord porte sur les échanges de renseignements, l’assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les deux armées béninoise et nigérienne. L’hôte de Talon se rendra, dans l’après-midi du lundi 13 mars 2023, au Port Autonome de Cotonou pour une visite des infrastructures portuaires puis à la Station terminale du Pipeline d’Export Niger-Bénin à Sèmè Kraké. Le mardi 14 mars 2023, le président nigérien Mohamed Bazoum effectuera une visite de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi, où sont implantées plusieurs industries et sociétés de transformation et de production. Pour bouclera cette visite, une rencontre au palais des Congrès de Cotonou, avec la communauté nigérienne au Bénin.

Alban T.