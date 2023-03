JIF 2023: Les Femmes “Disciples du P.R” saluent les œuvres Talon en faveur de la gent féminine  

Vues : 8

Les femmes membres du creuset « Les Disciples du P.R » ont célébré à l’instar de la communauté internationale la JIF 2023 le samedi 11 Mars 2023 dans la salle des fêtes de ROYAL SPACE HOTEL sis à AGORI dans la commune d’Abomey Calavi. A l’occasion des manifestations, la Vice-présidente du creuset, Marianne Awini, a remercié le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon pour ses nombreuses réformes courageuses ayant permis de donner du contenu à cette célébration au Bénin. Elle poursuit qu’« au-delà du caractère festif, la Journée Internationale de la Femme nous permet de réfléchir sur notre rôle et nos devoirs dans la société ». Elle a ainsi exhorté les femmes de son creuset et toutes les femmes béninoises en général à s’engager aux côtés du Président de la République afin de gagner la bataille de la promotion de la femme. C’est dans le même sens que Mariath Takpa a exprimé toute sa profonde gratitude à l’endroit de Patrice Talon pour tout ce qu’il a fait en si peu de temps pour donner plus de valeur et de visibilité à la femme béninoise. Elle se réjouit de la présence des femmes au niveau de plusieurs instances de prise de décisions et surtout la forte représentation des femmes à l’Assemblée Nationale. Elle a été appuyée par le Président du creuset « Les Disciples du P.R », Roméo Sagnon qui a quant à lui promis faire de la célébration de cette journée une tradition au sein de son organisation afin de permettre aux femmes de s’épanouir et faire des propositions concrètes sur l’avenir des femmes.

Il faut souligner que le réseau « Les Disciples du P.R » se veut un soutien franc et inconditionné aux actions du Chef de l’État, le Président Patrice Talon pour ses nombreuses initiatives en faveur de l’émancipation de la femme.

Assise Agossa