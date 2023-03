Elu au scrutin législatif du 8 janvier 2023: L’he Bako-Arifari remercie ses mandants de la 1ère CE

Vues : 11

L’he Bako Arifari au contact des populations

Député parti Bloc Républicain réélu aux dernières législatives, l’honorable Nassirou Bako Arifari s’est acquitté de son devoir de gratitude envers ses mandants. Dans son fief électoral dans la 1ère Circonscription électorale, il a initié une mini-tournée de remerciement de ses militants. C’était le dimanche 5 mars 2023 dans la Commune de Malanville. Il était à la tête d’une délégation des candidats, des Conseillers communaux et des responsables des structures de base du parti du cheval cabré. Le député Nassirou Bako Arifari a fait le tour des cinq arrondissements de la Commune Malanville à savoir Toumboutou, Guéné, Madecali, Garou et Malanville centre pour témoigner sa gratitude aux militants et sympathisants du vote massif au scrutin des dernières élections législatives de janvier 2023.

Au cours de la tournée …

A chaque étape, l’élu parlementaire de la circonscription a adressé un message de reconnaissance aux populations qui lui ont renouvelé leur confiance afin de les représenter une fois encore à l’Assemblée Nationale. La délégation a fait savoir que les élections sont terminées, et que par conséquent tout le monde devra s’organiser pour relever les défis de développement auxquels fait face la commune. Au cours des discussions, les leaders du BR ont remercié le Chef de l’État et son gouvernement pour les actions menées et ont rassuré les populations, que les promesses faites seront progressivement réalisées. Partout où la délégation est passée, le message est bien reçu. Cette mini-tournée de remerciements a été aussi pour les populations, une occasion de rappeler à leur Leader politique quelques doléances d’urgence. C’est avec un sentiment de grande satisfaction et de perspectives heureuses que l’honorable Nassirou Bako Arifari a pris congé de ses mandants.

Alban Tchalla