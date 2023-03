Me Jacques Migan, ancien bâtonnier: « J’ai beaucoup apprécié l’intervention de Talon sur LCI »

Vues : 80

Invité sur sur Esae TV ce dimanche 12 mars 2023, l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan est revenu sur la sortie médiatique du président Patrice Talon sur la chaîne française LCI. A l’occasion, il a fait savoir que le président Patrice Talon a permis au Bénin d’être parmi les 10 meilleures économies du monde. « Nous sommes en train de vivre quelque chose que nous n’avons jamais vu depuis 1960 », a-t-il dit pour se réjouir du progrès des réformes du régime de la rupture. S’appuyant sur les propos du Chef de l’Etat, l’ancien bâtonnier pense aussi qu’il ne faut pas faire l’usage de la force dans le règlement des problèmes entre pays. « J’ai beaucoup apprécié son intervention. J’ai apprécié ses propos sur la présence des Wagner en Afrique et la démographie », déclare Me Migan. Pour lui, il faut être en mesure de supporter les enfants. C’est en cela qu’il trouve que la proposition de Talon sur le contrôle des naissances et autres, est bien pensé. Au sujet de la lutte contre la cybercriminalité, il fait savoir que les régimes précédents ont failli. Il se désole de ce que les parents, les éducateurs ont également failli à leur mission. Dans cette émission, Me Migan a souligné que les cybercriminels sont des gens qui ne veulent pas travailler et aiment le gain facile. Il encourage et félicite l’OCRC et la police républicaine dans cette lutte. Il invite la population à dénoncer. Parlant politique, il a indiqué que la présence des Démocrates au parlement est la vitalité de la démocratie. Les débats doivent être constructifs et porteurs de développement, recommande Jacques Migan. Il a aussi salué la réélection de Louis Vlavonou à la tête du parlement. « C’est un homme qui a de l’expérience. Si la mouvance présidentielle l’a reconduit, c’est pour sa bonne gestion. C’est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. C’est surtout sous sa présidence que nous avons connue plus de lois importantes », note l’invité de Esae TV. Que le professeur Joseph Djogbénou retourne au barreau, il trouve que « c’est normal, qu’il exerce la fonction qu’il sait faire ».

Alban Tchalla