Journée internationale de la Femme : Le personnel du Mcvdd collecte du sang pour les nécessiteux

Vues : 2

La directrice de cabinet lors du prélèvement de son sang

La célébration de la journée internationale de la femme (Jif) 2023 connait une particularité au niveau du ministère de cadre de vie et du développement durable (Mcvdd). Au lieu d’être une journée festive, le personnel a initié une série d’activités dont le don de sang. Ainsi, en collaboration avec l’Agence nationale pour la transfusion Sanguine, les collaborateurs du ministre José Tonato ont œuvré pour la collecte du précieux liquide pour la vie de l’homme. Ils ont donné de leur sang afin de permettre à l’Agence d’en disposer pour en servir quand le besoin se fera sentir. C’est lors de la campagne d’une journée tenue, le jeudi 9 mars 2023, à l’entrée dudit ministère. Et selon le Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances la collecte de plus de «2000 poches de sang » est attendue au terme de cette campagne. «Le sang est nécessaire. Il ne faut pas attendre d’en être dans le besoin pour comprendre son importance et l’importance de donner son sang. Et c’est dans ce cadre que les femmes du ministère du cadre de vie ont décidé d’impacter la famille à savoir les hommes, les enfants les personnes vulnérables histoire de donner ce sang », a-t-il déclaré pour expliquer l’importance de cette activité qui succède à une première déjà organisée, toujours dans le cadre cette édition de la journée internationale de la femme, au profit du personnel du secrétariat du ministère. L’activité en question est une formation qui a porté sur «la gestion électronique des courriers ». Elle a été organisée le mercredi 8 mars, jour retenu pour célébrer la femme chaque année dans le monde. Outre cette activité, une campagne de dépistage du cancer de seins et de l’utérus est également prévue par le personnel du ministère du cadre de vie et du développement durable. Elle aura lieu la semaine prochaine selon les informations du Dpaf. Ayant donné aussi de son sang, la directrice de cabinet du ministère du cadre de vie, Jeanne Adanbiokou Akakpo, a félicité le personnel pour la décision qui consiste à passer cette journée à travers des activités qui contribuent au développement. «Nous avons également prévu aller faire des dons dans un orphelinat. Ce sera au cours du mois », a-t-elle laissé entendre avant de remercier la Fondation Claudine Talon qui a mis l’équipe de collecte du sang dans les meilleures conditions.

Des volontaires ont profité de cette occasion offerte par le personnel du Mcvdd pour donner aussi un peu de leur sang afin de venir en soutien à l’évènement.

Anselme HOUENOUKPO