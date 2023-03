JIF 2023 à l’Uac: Le collectif des femmes organise une journée sur le numérique

Vues : 2

A l’instar du monde entier, les femmes de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont célébré l’édition 2023 de la Journée Internationale de la Femme (JIF). Elles ont, à cet effet, consacré une journée de réflexion sur la place de la femme dans les technologies en lien avec le thème de cette 38e édition de la JIF. Les manifestations officielles de cette célébration ont eu lieu, le 08 mars 2023, à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno, en présence de plusieurs autorités dont le recteur de l’Uac, Félicien Avlessi. A cette occasion, plusieurs communications ont été présentées aux femmes. Selon la conférencière, Naïmatou Bio Djarra, « à l’échelle mondiale les femmes n’occupent que deux emplois sur 10 dans le domaine des sciences de la technologie et de l’ingénierie ». Cet écart entre les sexes dans le secteur du numérique a des incidences sur l’économie de plusieurs pays notamment ceux en voie de développement. C’est face à ce défi que la représentante du ministre de l’enseignement supérieur, Lidwine Glèlè Gnansounou, a rassuré qu’«avec la JIF 2023, il sera question de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s’attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et faciliter par les TIC. Le Recteur de l’Uac, Félicien Avlessi a saisi l’occasion pour inciter les femmes à réfléchir sur comment la dynamique en cours dans le secteur de la technologie digitale a pu se nourrir de la force créative déposée en la femme. Il a exhorté les membres du collectif des femmes de l’Uac (CFUC) à s’ouvrir au monde à travers le digital afin d’assurer une meilleure égalité des sexes. « A cette 15e édition, je crois bien que nous savons maintenant à quoi nous en tenir pour faire triompher les valeurs d’équité et de paix pour assurer le progrès des Nations dont nous sommes fort heureusement les seules génitrices jusqu’à nouvel ordre », a déclaré la Présidente du CFUC, Chantal Dègla.

Assise Agossa