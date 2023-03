Ecole de création visuelle de Gobelins Paris: Talon rencontre les étudiants béninois

Vues : 3

Talon, sa délégation et les responsables de l’ecole en photo de famille

Accompagné du ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni ; du ministre du Cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato et de la Directrice générale de Sèmè City Claude Borna, Patrice Talon s’est rendu à l’école de création visuelle de Paris en début de semaine où il a rencontré des étudiants béninois. C’était à l’occasion de sa visite de travail en France. La délégation du Chef de l’Etat a été reçue par Erik Anspach, Directeur général de Gobelins et du Président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France Dominique Restino. Occasion pour les étudiants Béninois en fin d’études en Master of Arts en Animation de présenter leur projet à la délégation béninoise. Les responsables de ladite école ont rappelé leur engagement en faveur de l’émergence de jeunes talents africains, qui représentent 19% d’étudiants de son Master of Arts en #Animation, une stratégie soutenue par son partenaire Netflix ». Notons que Gobelins est une école de référence qui forme dans les domaines du Cinéma d’animation, du Design graphique/Motion design, de la Photographie, du Design interactif, de la Communication imprimée et plurimédia, et du Jeu vidéo.



Alban Tchalla