Passation de service au parlement : André Dossa lance des défis pour la DSICom

Nommé nouveau Directeur de la Direction des Services de l’Information et de la Communication (DSICom) de l’Assemblée nationale par décision n°2023-026 / AN/PT du 24 février 2023 signée du président Louis Gbèhounou Vlavonou ; André Sènankpon Dossa a officiellement pris service des mains de son prédécesseur Firmin Gangbé dans la salle Antoine Idji Kolawolé du palais des gouverneurs à Porto-Novo. C’était le vendredi 3 mars 2023 en présence des autorités administratives de l’institution.

Coordonnée par le Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou et le Secrétaire général Administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou, la cérémonie de passation des charges est marquée par l’allocution du DSICom sortant, Firmin Gangbé et celle du DSICom entrant, André Sènankpon Dossa.

Le premier Directeur de la DSICom, Firmin Gangbé a d’abord accueilli son successeur qui, selon lui, a été identifié et promu pour permettre à la DSICom de franchir un palier supplémentaire. « Votre feuille de route est claire. Vous pouvez à loisir vous fixer personnellement des objectifs en lien avec votre cahier de charges; objectifs qui vous permettront d’obtenir plus de résultats en vous basant sur des évaluations régulières… », a-t-il déclaré au DSICom entrant. Travailler à la DSICom, c’est aussi combler les attentes de la hiérarchie. Firmin Gangbé l’a bien martelé à son successeur en ces termes : « …L’attente de la hiérarchie vis-à-vis de la DSICom est grande et vous devrez vous en rendre compte depuis l’avènement de la neuvième législature. Il n’y a pas de raison de baisser le micro ou la caméra. La DSICom doit aller de l’avant sous votre direction, que dis-je sous votre leadership » a-t-il insisté. Le Directeur sortant n’a pas oublié d’évoquer les difficultés liées à cette fonction. A ce sujet, il déclare qu’elles existent mais que le nouveau Directeur peut compter sur des collaborateurs dévoués et prêts à l’accompagner pour les surmonter. Pour finir, le Directeur Firmin Gangbé a remercié le président Louis Gbèhounou Vlavonou pour la confiance placée en lui, en lui permettant de vivre cette expérience très enrichissante et merveilleuse.

Accomplir les missions et offrir des perspectives nouvelles

Prenant à son tour la parole, le nouveau Directeur, André Sènankpon Dossa a exprimé sa gratitude au Président de la 9ème législature pour avoir placé sa confiance en lui, en l’appelant à ses côtés pour travailler au rayonnement de l’image et de la notoriété de la représentation nationale. Professionnel des médias avec plusieurs années d’expérience à son actif, le Directeur entrant mesure déjà la taille de la mission et s’engage : « …La DSICom est une direction centrale de l’Assemblée nationale. C’est à travers l’action de ses services et de ses animateurs que les populations sont informées de ce qui se passe et se dit à l’Assemblée nationale. C’est aussi à travers elle que les populations peuvent recevoir les énergies découlant de ce temple de la démocratie qu’est l’Assemblée nationale. Je m’engage donc à vos côtés à travailler avec abnégation, loyauté et professionnalisme pour d’une part accomplir ces missions, et d’autre part, offrir à cette direction des perspectives nouvelles » Poursuivant son intervention, André Sènankpon Dossa compte s’appuyer sur les compétences et la contribution de tous ses collaborateurs pour la réussite de sa mission.

Conseils et exhortation

« C’est un grand jour pour vous parce que vous prenez une direction sensible. Vous êtes là pour montrer ce que vous savez faire le mieux. Vous avez un atout: le personnel; un autre atout, c’est l’environnement du Parlement. Au nom du Président de l’Assemblée nationale, je prends acte de votre engagement à mieux faire et surtout à redorer l’image du Parlement » a dit le Directeur de cabinet Mathieu Ahouanssou au nom du président Louis Gbèhounou Vlavonou pour installer le nouveau DSICom André S. Dossa dans ses fonctions.

Pour sa part, le Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou a félicité le nouveau DSICom pour sa nomination. Il a saisi l’occasion pour l’exhorter à tisser la nouvelle corde au bout de l’ancienne en pérennisant les acquis de la DSICom surtout avec la création de la télévision hémicycle intervenue au cours de la 8ème législature. Le SGA a surtout invité le nouveau Directeur à cultiver l’esprit de solidarité et de fraternité qui ont caractérisé la communauté parlementaire au cours de la 8ème législature.

Les mérites du DSICOM sortant reconnus

Le personnel de la Direction des services de l’information et de la communication (DSICom) n’a pas tari d’éloges pour reconnaitre les mérites et le leadership du Directeur sortant, Firmin Gangbè. Il l’a exprimé de la plus belle manière à travers les mots du Directeur adjoint des services de l’information et de la communication de l’Assemblée nationale, James William Gbaguidi. Congratulant le premier Directeur et bâtisseur de la DSICom, le SGA, Mariano Ogoutolou lui a souhaité de meilleures opportunités à sa nouvelle destination. Il en est de même pour le Directeur de cabinet Mathieu Ahouansou. Pour ce dernier, les attentes de l’autorité parlementaire n’ont pas été déçues. Enfin, le personnel de la Dsicom a remis à son ancien patron, un tableau réalisé à son effigie en guise de remerciement pour le temps passé ensemble.

Fidèle KENOU