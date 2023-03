Lancement du mois de la Francophonie : Plusieurs activités prévues à l’Institut Français de Cotonou

Vues : 2

Ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de la célébration le 20 mars, de la Journée Internationale de la Francophonie, l’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy a procédé, vendredi 03 mars 2023, au lancement officiel du Mois de la Francophonie. La cérémonie s’est déroulée à l’institut français de Cotonou en présence de la Représentante de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest, Thi Hoang Mai Tran et d’autres personnalités. « 321 millions de francophones, des milliards de contenu culturel », c’est le thème proposé par l’Organisation internationale de la francophonie pour la célébration cette année de la Journée internationale de la Francophonie. Et l’une des spécificités de cette célébration est de mettre en honneur les écritures francophones au féminin pour rendre hommage à l’immense écrivaine Maryse Condé.

Que disent-ils : Selon la Représentante de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest, Thi Hoang Mai Tran, l’objectif de l’Organisation est de soutenir et valoriser la langue française. A l’en croire, l’organisation souhaite en cette année 2023 mettre en lumière, « la diversité culturelle, la découvrabilité des contenus ainsi que la richesse et la créativité des artistes francophones ». Elle souhaite également, dit-elle, renforcer la visibilité numérique des cultures francophones. Une mission que compte accomplir également la commission nationale permanente de la francophonie représentée par son secrétaire général par intérim, Paulin Agbétokpahoun. Dans son allocution, il a pris l’engagement de travailler aux côtés des structures internationales pour insuffler un nouveau dynamisme à la francophonie. Procédant au lancement des activités, l’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, a d’abord fait savoir que «la francophonie, est plus qu’une langue qu’on partage. C’est permettre à des ensembles culturels très différents de pouvoir communiquer entre eux. Grace à cette langue que nous partageons et pouvons aller à la rencontre d’autres cultures». Pour le Président du groupe des ambassadeurs francophones en poste au Bénin, la francophonie est un facteur de paix et les pays qui partagent cette langue appartiennent tous à une grande famille. Le diplomate a ensuite fait un aperçu généralisé des activités prévues dans le cadre de ce mois dédié à la francophonie.

Entre les lignes : Plusieurs activités sont prévues à l’Institut Français de Cotonou dans le cadre de ce mois dédié à la francophonie. Il s’agit entre autres des débats d’idées sur l’entrepreneuriat au féminin en Afrique le mercredi 8 mars, des séances cinéma, une exposition du 10 au 25 mars, des rencontres poétiques les 10 et 11 mars. Des concours de dictée francophone, de tournoi de scrabble, le cycle de cinéma des mondes francophones ainsi que des animations pour la jeunesse, une soirée dédiée à la poésie et au slam, etc sont également attendus.

Assise Agossa