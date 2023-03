Entretien  du Chef de l’Etat sur LCI/France: Talon parle de  Wagner, de la guerre en Ukraine, de Macron…

Vues : 19

Invité du journal de 20h de la chaîne de télévision française LCI, ce dimanche 5 mars 2023, le président de la République, Patrice Talon s’est prononcé sur la guerre en Ukraine, l’arrivée du groupe Wagner en Afrique, la tournée de Macron et autres sujets. Au cours de l’entretien, le Chef de l’État béninois a aussi proposé sa vision du développement de l’Afrique et du Bénin.

Sur la Guerre en Ukraine : « Cette guerre est malheureuse. Ce n’est pas parce que nous sommes des amis, qu’il faut se garder de ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine ». C’est en ces termes que le président Patrice Talon s’est exprimé à la question de savoir la position du Bénin sur la guerre russo-ukrainienne. Selon Patrice Talon, le Bénin n’est pas dans la posture de promouvoir l’usage de la force. « Le Bénin condamne parce que l’usage de la force n’est pas à promouvoir. Si on exprime une neutralité, ce sera une manière de promouvoir les conflits internationaux. Il ne faut pas que la force soit le moyen de règlement des conflits quelle que soit la pertinence de la chose. Le Bénin n’a pas à aider un pays contre un autre », a-t-il déclaré.

S’agissant de l’insécurité en Afrique : Le Chef de l’Etat ne condamne pas l’arrivée du groupe Wagner dans certains pays africains, s’il peut lutter contre l’insécurité. « Si Wagner intervient dans ces pays pour apporter une prestation purement sécuritaire et que ça va servir un régime pour des exactions, cela est condamnable », va-t-il toutefois décrier. S’agissant de la tournée du président Macron en Afrique, l’invité de LCI s’est réjoui que cela tombe bien. Puisque, dit-il, ça clarifie les choses. « Nos populations ont beaucoup l’impression que la France a des intérêts en Afrique et qu’elle tente à les défendre coûte que coûte. Il faut avouer que la situation n’est pas pareille comme, il y a quelques décennies. Les choses ont beaucoup changé », a-t-il laissé entendre. Il est nécessaire, a soutenu le président Talon, que la France affiche davantage son sentiment d’égalité avec les pays africains et que ce sentiment de paternalisme soit totalement effacé.

Que pense-t-il du développement en Afrique: Pour faire face aux enjeux actuels de développement en Afrique, le président Patrice Taon pense qu’il faut contrôler le taux de progression de la démographie. « Nous sommes confrontés à un drame, la démographie est trop élevée et en décalage avec notre capacité à investir dans l’infrastructure, l’éducation, la santé, l’emploi…Il faut impérativement contrôler le taux de progression de la démographie et donc contrôler les naissances. Il faut que les dirigeants africains que nous sommes, nous œuvrons pour le bien-être de nos concitoyens », souligne-t-il. C’est en cela qu’il dit être beaucoup inspiré par la Chine à travers son modèle économique chinois et sa gouvernance. Il est reproché à certains pays africains jugés démocratiques, d’avoir confisqué les libertés des droits de l’homme. Pour Patrice Talon, la bonne gouvernance peut heurter en apparence la promotion de la démocratie au niveau des libertés. « C’est parfois très difficile quand on a des mauvaises habitudes communautaires. S’il y a la démocratie sans la bonne gouvernance, c’est aussi grave que le défaut de la démocratie. C’est pourquoi, le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont nos impératifs », a-t-il dit.

Alban Tchalla