Débat économique dans le secteur agricole : La CCI-Bénin incite les entreprises à investir dans la filière manioc

Les panélistes lors des échanges

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé en collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Bénin (CAB), un débat économique sur les opportunités liées à la transformation semi-industrielle ou industrielle du manioc au Bénin. La séance s’est tenue ce jeudi 02 mars 2023 au siège de l’institution consulaire.

De quoi s’agit-il : La chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Benin), à travers son Observatoire du commerce, de l’industrie et des services (OCIS), a mené des études sur la filière manioc. Le rapport de ces études révèle des opportunités pour les potentiels investisseurs du secteur semi-industriel et industriel du manioc. C’est donc pour faire connaître au public ces avantages qu’offre la filière manioc que la CCI-Bénin a organisé ce débat économique. Ces échanges qui ont réuni des experts dans le domaine économique, ont permis d’informer les acteurs sur les stratégies de promotion mises en œuvre par les pouvoirs publics et de susciter des projets d’investissement dans ladite filière.

Ce qui a été dit: Procédant à l’ouverture de la séance, le SG/CCI-Bénin, Raymond Adjakpa Abilé a remercié le président de l’institution consulaire pour avoir approuvé la mise en place de l’Observatoire du commerce, de l’industrie et des services (OCIS). Ce centre, créé par la CCI-Bénin, a pour mission de produire des informations économiques fiables. Avant de lancer les activités, le SG a souhaité que les entreprises se créent désormais sur des faits et sur des opportunités. Plusieurs communications d’experts et acteurs du secteur agricole ont meublé les échanges. D’abord, c’est la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin représentée par le coordonnateur de l’OCIS, Hyppolyte Koukou qui a ouvert le panel. Il a présenté les dispositifs d’accompagnement mis en place par la CCI-Bénin pour inciter à la transformation des produits agricoles et les défis liés à l’intensification de la transformation du manioc au Bénin. « Le manioc est une filière porteuse en plein essor dans le monde surtout dans l’industrie. Elle présente une rentabilité indéniable », a-t-il souligné. Il a également précisé que cette filière regorge de nombreuses opportunités. Le manioc entre en effet dans la fabrication des pâtes alimentaires et sert également de matière première à la boulangerie et à la pâtisserie. Ensuite, le secrétaire général de la Chambre nationale d’agriculture du Bénin, Lionel Chabi China a abordé les potentialités du Bénin en matière agricole et les défis liés à l’intensification de la production du manioc. Pour sa part, le chef programme filière diversification de l’Agence territoriale de développement agricole (ATDA7) a présenté la politique de l’Etat en matière de développement agricole, la contribution de la filière manioc à l’économie nationale et les défis liés au développement de ladite filière au Bénin.

Entre les lignes : Il faut souligner que des personnes ressources ont aussi apporté leur contribution à ce débat. Il s’agit de la Plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin), de l’Institut national de recherche agricoles du Bénin (INRAB), du projet d’appui au développement agricole et l’accès au marché (PADAAM) et enfin de la Fédération nationale des associations et groupements d’industriels du Bénin (FENAGIB).

Assise Agossa