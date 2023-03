Contestation contre la composition des commissions permanentes parlementaires : Encore une semaine pour connaitre le sort du recours des Démocrates 

Les Démocrates devront encore patienter jusqu’au 09 mars pour connaître la suite de leur recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle à propos de la composition des commissions parlementaires qu’ils désapprouvent. L’audience annoncée ce jeudi a eu lieu. Mais au bout de deux heures d’horloge, le dossier a été renvoyé en rapport au jeudi 09 mars prochain. Les sages de la Cour constitutionnelle, à l’audience d’hier, ont écouté le requérant représenté par le député Eric Houndété, par ailleurs président du parti Les Démocrates, les présidents des quatre commissions permanentes mises en place, constituées uniquement des députés du Bloc Républicain et de l’Union Progressiste le Renouveau, ainsi que le Directeur des services législatifs de l’administration parlementaire, Olushegun Tidjani Serpos. Dans son exposé, le parti Les Démocrates, à l’occasion, a exigé la reprise de la composition desdites commissions, dont aucun des députés élus dans son rang, n’est membre. Il estime de ce fait que le droit du parti n’a pas été respecté. « La démocratie n’est pas la dictature de la majorité » a fait savoir, pour sa part le député Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates à l’audience de ce jeudi. Quant aux présidents des commissions parlementaires, ils ont tour à tour, demandé à la Cour constitutionnelle de rejeter le présent recours, arguant qu’ils ont respecté les droits de la minorité parlementaire mais aussi le processus de constitution des commissions parlementaires. Le rapporteur de la haute juridiction situera les uns et les autres sur ce qu’il convient d’en décider dans une semaine, avant que le délibéré des sages ne vienne clore le débat par la suite.

You cannot copy content of this page