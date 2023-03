Affaire « Fraudes fiscales »: 15 autres immeubles de Sébastien Ajavon saisis et mis aux enchères

Vues : 4

Après la mise en vente aux enchères publiques d’un lot de 18 immeubles sis à Sèmè-Kpodji appartenant à l’homme d’affaires béninois Sébastien Ajavon, l’État béninois vient d’ordonner la vente aux enchères publiques d’un nouveau lot de 15 immeubles situés dans la Commune d’Abomey-Calavi.

La vente aux enchères de cette deuxième vague de biens saisis et appartenant à l’homme exilé, aura lieu à l’audience du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi le lundi 20 Mars 2023 à 10 heures. Ceci contrairement à la première vague qui sera vendu sauf cas extraordinaire le 14 mars 2023, par le tribunal de première instance de première place à Cotonou, statuant en matière de vente saisie immobilier.

En mars 2021, l’homme d’affaire Sébastien Ajavon a été condamné par la Criet pour « faux, usage de faux et escroquerie » et doit écoper de 5 ans d’emprisonnement avec une amende de 2,4 millions CFA. Il a été condamné à payer une somme de 80,9 milliards de FCFA pour préjudices subis par l’administration fiscale et de 60 millions de FCFA pour les préjudices non fiscaux.

Assise Agossa