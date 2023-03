Suite aux résultats des élections générales dans le pays: Patrice Talon  félicite le nouveau président élu du Nigéria Bola Tinubu

Vues : 4

A travers un message publié sur sa page Facebook ce jeudi 02 mars 2023, Patrice Talon a adressé ses félicitations au nouveau président du Nigéria Bola Tinubu élu chef de l’Etat de ce grand pays de l’Afrique de l’Ouest à l’issue des dernières élections générales tenues le samedi 25 mars dernier.

Lire ci-après l’intégralité de son message

« Monsieur le Président et cher frère,

J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le déroulement de l’élection présidentielle nigériane et suis ravi de vous adresser, en mon nom personnel et au nom du Peuple béninois, mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la magistrature suprême de votre pays.

Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir travailler avec vous, très bientôt, au raffermissement des relations fraternelles et de coopération qui unissent nos deux Etats ; et à la dynamisation de nos instances sous-régionales et continentales.

Je suis convaincu qu’avec vous, le Bénin et le Nigéria écriront les pages d’une coopération plus impactante, au bénéfice de nos populations respectives.

D’ores et déjà, je forme pour vous-même, mes vœux de santé et de succès dans vos fonctions, et pour le Peuple frère du Nigéria, des vœux de paix et de prospérité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président l’expression de ma très haute considération ».

Christian Tchanou