Tournée du président français en Afrique centrale: Emmanuel Macron focalisé sur les enjeux de sa politique africaine

Le Président français Emmanuel Macron va prononcer ce lundi 27 février 2023 un discours sur les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Le patron de l’Elysée va s’adresser aux hommes de la presse et exposera ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain. Ce discours intervient juste avant le début de tournée diplomatique qui débutera le mercredi prochain dans quatre pays d’Afrique centrale : le Gabon, l’Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Selon la présidence française, Emmanuel Macron doit préciser sa vision du partenariat avec les pays africains et le cap qu’il entend se donner durant son second mandat. Ce discours intervient également dans une période de fortes tensions entre la France et plusieurs pays africains.

En juillet dernier, Emmanuel Macron avait déjà effectué une tournée au Bénin, au Cameroun, et en Guinée-Bissau. Il entend poursuivre ses visites sur le continent quasiment tous les six mois, voire davantage.

Assise Agossa