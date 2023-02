2eme session ordinaire du conseil municipal de Cotonou: Le maire Atrokpo lance officiellement les travaux

Il faut souligner que l’ouverture officielle de ses assises a été faite en présence du Secrétaire Exécutif Nestor Manonwomeh Bossou et les directeurs et cadres techniques de l’administration municipale.

Prévue pour durer deux jours, cette réunion se tient conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin. Les participants auront à examiner plusieurs points dont entre autres la présentation et l’adoption du rapport d’activité du mois de janvier 2023 du Secrétaire Exécutif de la Mairie, l’examen et l’adoption du rapport annuel de performance de l’administration municipale pour l´année 2022, l’adoption de la structure organisationnelle de l´Inspection Générale des Services Municipaux (IGSM), l’adoption de la réforme structurelle dans les arrondissements, l’autorisation de signature de la convention de partenariat entre le Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance Communale (PABGC/UE), sans oublier le compte rendu de virement de crédit d’article à article.

You cannot copy content of this page