Élections générales au Nigéria : Le successeur de Buhari connu ce lundi

Vues : 15

Le tout nouveau président appelé à succéder à Muhammadu Buhari au pouvoir depuis 2015 devrait être connu ce lundi, à la suite des élections générales qui se sont déroulées samedi dernier au Nigéria. Ils étaient environ 93 millions d’électeurs nigérians appelées aux urnes. Les élections générales regroupent dans ce pays la présidentielle, les législatives et les sénatoriales en même temps. Parmi les principaux candidats à la magistrature suprême, Bola Tinubu, 70 ans, a représenté le All Progressives Congress (APC), le parti au pouvoir de Muhammadu Buhari. Atiku Abubakar, 76 ans, vice-président du Nigeria sous Olusegun Obasanjo (1999-2007) et qui se présente pour la sixième fois, est une figure du People’s Democratic Party (PDP), le principal parti d’opposition. Rabiu Kwankwaso, 66 ans, du New Nigeria Peoples Party (NNPP), est également un politicien expérimenté. Enfin, Peter Obi, 61 ans, du parti travailliste, veut faire figure de renouveau au sein d’une élection qui mobilise 18 formations politiques.

Les résultats seront officiellement annoncés État par État à partir de 18h locales ce dimanche, selon le président de la Commission électorale nationale (Inec) Mahmood Yakubu. La république du Nigeria compte 36 États et le territoire de la capitale fédérale.

Les données recueillies dans les quelque 176 000 bureaux de vote étaient censées remonter plus rapidement à Abuja grâce aux nouvelles technologies expérimentées pour la première fois dans une élection nationale. Si le vote s’est globalement déroulé dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires et des couacs logistique, le transfert électronique et la publication des résultats a pris beaucoup de temps, attisant les craintes de manipulation des votes, alors que les scrutins précédents ont été entachés par des accusations de fraudes.

Yayi, l’un des grands observateurs électoraux

L’ancien président béninois, Thomas Boni Yayi était sur le territoire nigérian ce samedi pour une mission d’observations électorale dans le cadre des élections générales. Il fait partie des envoyés du forum des sages de l’Afrique de l’ouest. Il était en compagnie de l’ex président ghanéen John Mahama. Comme en de pareilles circonstances, la mission du forum des sages de l’Afrique de l’ouest a rencontré les différents acteurs impliqués dans l’organisation de l’élection présidentielle, notamment la Commission électorale nationale indépendante (INEC) qui conduit les opérations.

Christian Tchanou