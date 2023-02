Constitution du groupe parlementaire Bloc Républicain: « Nous voulons faire un jeu démocratique serein », dixit Assan Seibou

Vues : 10

Intervenant sur E.Télé ce dimanche 26 février 2023, le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, Assan Seibou a abordé plusieurs sujets notamment ce que fera son groupe parlementaire. Dans la foulée de ses explications, il est revenu sur les revendications des Démocrates, le bilan des législatives et les réformes du gouvernement.

He Assan Seibou

Ce que fera son groupe parlementaire : La 9ème législature est installée et trois groupes parlementaires ont été mis en place dont le Bloc Républicain, que dirige le député Assan Seibou. A l’entame de l’entretien avec E.Télé, s’est dit heureux de ses collègues pour leur confiance qui le permet d’être le guide de ce groupe. Etant donné qu’avec ses collègues, ils ne sont pas allés à l’Assemblée que pour la bonne marche des réformes, l’he Assan Seibou pense qu’ils vont soutenir toutes les actions qui viendront du gouvernement du président Patrice Talon. « Ce qu’il a prévu faire dans 5ans, il l’a dépassé. C’est parce qu’il a bénéficié du soutien. Dans tous les secteurs où le président sentirait la nécessité, le BR restera débout. Il y a des réformes qui se font aujourd’hui et quelqu’un ne viendra pas changer. Par exemple, la réforme sur la représentativité des femmes au parlement », a-t-il dit. L’invité de E.Télé note que si le gouvernement a 81 députés, cela suppose que les réformes sont acceptées. « C’est une approbation totale du peuple de la politique que le gouvernement mène. Les réformes sont acceptées et il faut poursuivre plus loin », confie-t-il.

Sur le groupe parlementaire Les Démocrates : Abordant la déclaration faite par les députés du groupe parlementaire Les Démocrates, le député Assan Seibou a fait savoir qu’il n’est pas surpris de leur réaction. « Ils se sont montrés en opposition. Nous ne disons pas que Talon est celui qui ne s’est jamais trompé. Ça fait partie du jeu démocratique. Nous étions aussi fiers qu’ils fassent ce discours pour qu’on entende que dans le pays, les gens s’expriment », soutient le député du Bloc Républicain. Il est persuadé que la collaboration avec ce groupe parlementaire sera parfaite. « La vie ensemble avec l’opposition ira très bien. Nous voulons faire un jeu démocratique serein », fait-il comprendre. S’agissant du boycott de la séance plénière de mise en place des bureaux des commissions techniques par des députés Démocrates, l’invité de l’émission a soutenu que rien ne se fait au parlement sans le règlement intérieur. « Nous avons fait le vote ensemble. Ils ont mis leurs candidats. A cause du texte du parlement, nous nous sommes rendus compte que les 4 élus sont de la mouvance », a-t-il rappelé avant de dire que c’est de là que Les Démocrates ont refusé d’accepter les personnes élues.

Bilan des législatives : Le député Assan Seibou s’est dit satisfait de ce qui s’est passé de la campagne jusqu’à la proclamation des résultats. Mais, regrette qu’ils ont quitté 33 députés à 28 députés. Sur ce qui justifie l’échec de la mouvance dans les grandes agglomérations, il a dit que dans tous les pays du monde, l’opposition est forte dans les grandes villes. « Dans une ville où il faut travailler, vous allez créer des malaises. Les grandes villes sont pour les intellectuels. Ceux qui ont perdu leur fonction, mal affectés et autres … », souligne-t-il. Notons par ailleurs, selon les déclarations du député, que le « BR prépare conséquemment 2026 ».

Alban Tchalla