Drame à Karimama: 9 jeunes béninois perdent la vie par noyade

Vues : 45

La faucheuse a encore frappé. Cette fois-ci, elle a arraché 9 jeunes à l’affection de leur famille à Karimama. En effet, depuis hier, dimanche 26 février 2023, c’est la consternation et l’émoi à Birni-Lafia dans la commune de Karimama. Un garçon et 8 filles qui aillaient au champ ont perdu la vie en chemin. Embarqués dans une pirogue pour traverser la rivière, «leur barque a chaviré», a informé le quotidien Daabaaru. Selon le quotidien, étaient embarqués pour traverser la rivière 12 personnes. Mais du fait d’une surcharge, puisque c’est la raison avancée par la source du quotidien, la barque a perdu son équilibre lorsqu’ils sont arrivés au milieu de la rivière et elle s’est renversée. A l’eau, seulement 3 des jeunes personnes embarquées ont peu se sauver. Les corps des 9 victimes ont été repêchés et sont déjà inhumés suite aux ordres procureur de la République qui a été saisi. A préciser que suite au drame, le constat d’usage a été fait par les autorités communales, la police républicaine et les agents de la santé qui s’étaient déplacés sur les lieux.

Anselme Houénoukpo