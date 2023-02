Initiative « OSEZ L’ENTREPRISE » de la CCI-Bénin: Des entreprises nouvellement créées à la découverte de l’écosystème entrepreneurial

Vues : 5

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé une séance d’échange avec les jeunes entreprises, le vendredi 24 février 2023, à son siège. Ce rendez-vous entre dans le cadre de l’initiative « OSEZ L’ENTREPRISE » qui vise à accueillir et à offrir aux chefs d’entreprises, les informations utiles et les outils nécessaires à la pérennité de leurs activités.

Ce que vous devriez savoir : A travers l’initiative « OSEZ L’ENTREPRISE », la CCI-Bénin entend informer les entreprises nouvellement créées sur les opportunités et services d’accompagnement mis à leur disposition et les mettre en relation avec les différentes structures privées et publiques chargées de la promotion de l’entrepreneuriat. Cette séance qui est à sa deuxième édition au cours de cette année 2023, a permis aux chefs d’entreprise présents de mieux comprendre l’écosystème entrepreneurial, et de se familiariser avec les défis et les réflex nécessaires afin de maitriser l’environnement des affaires. Plusieurs communications ont été présentées au cours de cette séance d’échange.

Que disent les participants : Selon le Secrétaire Permanent du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation (CAMeC), William Sourou, les entreprises doivent s’approprier les procédures de règlement des litiges qui font partie des problèmes que rencontrent les jeunes entreprises. « Mon rôle a été de leur expliquer qu’il est possible d’anticiper sur le règlement futur des litiges en contractualisant leur relation et en incluant des clauses compromissoires qui leur permettent plus tard d’aller vers le mode alternatif de règlement de litige. La CCI-Bénin a décidé d’accompagner le Camec pour que les litiges des opérateurs économiques dont le montant est inférieur à 10 millions soient réglés gratuitement », a-t-il confié. Cet échange organisé par la CCI-Bénin a permis aux chefs entreprises d’acquérir plus de connaissance, de découvrir les modalités d’accompagnement mises à leur disposition et également les opportunités qui leur sont disponibles. Martial Dossa, participant à cette formation, a salué cette initiative de la CCI-Bénin qui œuvre à promouvoir et à défendre les intérêts communs des opérateurs économiques dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des prestations de services. « Je pense que pour tout débutant, une pareille formation est bienvenue dans la mesure où elle nous permet de rentrer sereinement dans le monde entrepreneurial. La CCI-Bénin fait un travail formidable dans la mesure où elle a conscience que les jeunes entrepreneurs ont besoin d’être préparés et accompagnés. Merci à la CCI-Bénin », a-t-il laissé entendre.

Assise Agossa