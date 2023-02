Absence de l’opposition dans les Commissions parlementaires: Les Démocrates veulent saisir la Cour constitutionnelle

Vues : 118

(« Le droit de la minorité parlementaire n’a pas été respecté », selon l’he Habibou Woroucoubou)

Les députés du parti Les Démocrates ont boycotté la séance plénière de composition des bureaux des Commissions de l’Assemblée nationale. Après leur départ, les travaux se sont poursuivis avec l’élection des membres des cinq commissions permanentes. En riposte, le parti de l’opposition entend saisir la Cour constitutionnelle.

« Le droit de la minorité parlementaire n’a pas été respecté. C’est la raison pour laquelle le groupe parlementaire Les Démocrates a décidé de ne pas participer à cette plénière qui relève de la mascarade ». Telle est la réaction du député Habibou Woroucoubou membre du parti Les Démocrates. Interrogé à la suite de cette protestation, il a rappelé les circonstances et ce qui justifie leur mécontentement. « Lorsque nous avons été renvoyés au niveau des différentes commissions pour mettre en place les bureaux, il nous a été donné de constater que sur les cinq commissions qui existent au parlement, aucune n’a été attribuée à la minorité parlementaire. Ce qui est une anomalie », regrette-t-il. Dans ces conditions, confie-t-il, la majorité a pris en otage tout l’hémicycle et il ne peut plus avoir la transparence dans les activités de l’Assemblée. Cependant, selon l’article 15 du règlement intérieur pour la mise en place des différentes commissions, il est stipulé que pour la mise en place du bureau des commissions, la commission doit s’efforcer de reproduire autant que faire la configuration politique de l’Assemblée Nationale. C’est sur cela que le député Habibou Woroucoubou affirme qu’ils ne peuvent pas au sein de leur formation s’accommoder avec une telle chose. « Il se pose un problème de non-respect de droit de la minorité parlementaire alors il n’y a pas de raison de s’accommoder avec cela », a-t-il déclaré. Rappelant qu’en juillet 2011, cette même situation s’était déjà produite, l’honorable Habibou Woroucoubou reste confiant que la Cour leur donnera raison. En ce temps, se rappelle-t-il, la Cour Constitutionnelle a été saisie par les plaignants et elle leur a donné raison en renvoyant à la reprise des différentes commissions. « Nous-mêmes, nous allons nous apprêter. Nous allons déposer notre recours à la Cour constitutionnelle avec l’espoir pour une fois au moins, elle va faire l’effort de dire le droit parce que c’est de cela qu’il s’agit », espère le député démocrate.

Alban Tchalla