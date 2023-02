Candide Azannaï sur la 9è législature : « Le bureau actuel est bel et bien monocolore »

Vues : 128

Dans le bureau de la 9è législature du parlement installé le dimanche 12 février dernier, figure au poste du 2è Vice-président, le député du parti Les Démocrates Léon Basile Ahossi. L’Ex-ministre Candide Azannaï trouve non important ce poste. Il s’est prononcé sur le sujet le samedi 18 février 2023 face à ses militants du Mono à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo.

« C’est le poste le plus inoffensif du bureau de l’Assemblée nationale », a réagi le président de Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï. Il poursuit son argumentaire pour faire comprendre que « si le deuxième vice-président vient ou il ne vient pas, la séance peut tenir. Pour qu’il ait l’occasion de présider, il faut que le président soit absent et que le premier vice-président soit absent ». Pour lui, ce bureau continue d’être monocolore. « Le bureau actuel de l’assemblée nationale est bel et bien monocolore. Seuls nous, les sachant peuvent dire ce qui se passe » ajoute-t-il. Suivant les propos du président Azannaï, le président de l’Assemblée à lui seul représente l’institution parlementaire. « Le bureau l’assiste et le premier du bureau qui l’assiste, c’est le premier vice-président. Les postes des deux secrétaires sont stratégiques parce que sans les secrétaires parlementaires, il ne peut pas y avoir de séance parlementaire. Les questeurs, c’est là où il y la gestion de l’argent et du matériel de l’Assemblée », soutient l’opposant avant d’ajouter : « le jour où Léon Ahossi va présider une séance à l’Assemblée nationale, sachez que c’est le jour de la distraction », car pour lui, « Le poste de Léon Ahossi est mis sous veilleuse ». Au cours de cette même rencontre, Candide Azannaï a souligné que ceux qui pensent que l’arrivée des Démocrates à l’Assemblée va changer la situation de Sébastien Ajavon, se mettent le doigt dans l’œil. Selon ses dires, la preuve est que c’est au lendemain de l’installation d’Éric Houndété et ses membres à l’Assemblée nationale que les biens immobiliers du « roi de la volaille » sont mis en vente aux enchères dans un dossier qui l’oppose au fisc béninois. Si Sébastien Ajavon doit revenir au Bénin, selon lui, ce ne sera pas grâce aux députés du parti Les Démocrates.

Alban Tchalla