Œuvres d’arts contemporains: L’exposition ‘’Academic’Art’’ de l’ANSALB ouverte au public

Photo de famille des membres de l’Académie

Le président de l’Académie nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin (ANSALB), Professeur Nazaire Padonou a procédé, le jeudi 16 février 2023, au siège de l’Académie à Cotonou, au vernissage de l’exposition ‘’Academic’Art’’. Il s’agit d’une exposition qui valorise le talent artistique de plusieurs artistes plasticiens béninois. Cette activité a été couplée avec le lancement de l’ouvrage ” Who’s who, De la science et de l’art au Bénin”.

Ce qu’il faut retenir : Du 16 au 24 février 2023, le siège de l’Académie nationale des Sciences, Arts et Lettres du Bénin (Ansalb) sis à Cotonou au quartier Zongo, est ouvert pour la visite de l’exposition ‘’Academic’Art’’. Le vernissage a réuni d’éminentes personnalités du monde des Arts, des Lettres, des représentants du corps diplomatique et des membres de l’Ansalb. L’exposition rassemble des œuvres de cinq meilleurs artistes béninois à savoir : Gratien Zossou, Sébastien Boko, Philippe Abayi, Sika da Silveira et Barthélémy Hountchonon.

Que disent les participants : En organisant cette exposition en collaboration avec l’Association Carrefour des Arts Visuels du Bénin, l’Ansalb veut rendre visibles les œuvres contemporaines des plasticiens. « L’Académie veut apporter par cette exposition la preuve de son intérêt au développement de la culture béninoise », a déclaré le président de l’Ansalb, Professeur Nazaire Padonou. Selon le commissaire à l’exposition, Philippe Abayi, l’Academic’Art se veut une approche d’exposition où se croisent des écritures différentes de l’art contemporain qui, loin d’être une juxtaposition bigarrée d’objets, découlent des règles et usage propres à l’art plastique et à l’esthétique. « Cette exposition est loin d’être le fruit du hasard », a renchéri le président de la commission permanente communication art et culture de l’Ansalb, Professeur Adrien Huannou. Il poursuit qu’elle traduit leur conviction que l’art et l’artiste occupent une place importante et irremplaçable dans toute société et singulièrement dans la société béninoise, même si l’on feint parfois de ne pas le savoir. « Aucune société ne peut vivre sainement et harmonieusement sans l’artiste », a-t-il insisté.

Qu’en est-il de l’ouvrage : L’ouvrage ” Who’s who, De la science et de l’art au Bénin”, est un répertoire des femmes et hommes de science et culture du Bénin. Il est édité par l’Académie pour permettre aux institutions de disposer d’un ouvrage qui renseigne sur les personnes les plus en vue dans divers disciplines scientifiques (des sciences exactes à la critique littéraire en passant par la médecine, les sciences environnementales, économiques, et les sciences juridiques et politiques). Représentant du Directeur de l’Edition Dagan, qui est l’éditeur de cet ouvrage, Pascal Tchokoti, se dit fier d’avoir participé à sa production. « Le lancement constitue un évènement majeur pour notre pays mais surtout pour l’Académie », a-t-il déclaré. Le Professeur Adrien Huannou qui a présenté le livre, s’est aussi réjoui de son accouchement et a promis que les imperfections seront corrigées pour améliorer les éditions prochaines.

Par ailleurs : La visite guidée de l’exposition et la photo de famille ont mis un terme à la cérémonie.

Alban Tchalla