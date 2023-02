Lutte contre les nuisances sonores : Talon échange avec les responsables des confessions religieuses

Vues : 5

Le chef de l’État, le président Patrice Talon a annoncé le déploiement de la police républicaine sur le terrain pour appliquer la loi aux contrevenants et prévenir les nuisances sonores d’ici deux semaines. L’annonce a été faite au cours d’une séance d’échange avec les responsables des confessions religieuses le mardi 14 février 2023, en présence d’une délégation de l’église du Christianisme céleste (ECC) composée des pasteurs Lachimi, Adolphe Singbo et Marcellin Zannou.

Qu’est-ce qui est dit : Pendant la séance d’échange, le chef de l’Etat a informé les responsables des confessions religieuses que l’État va appliquer les dispositions relatives à la nuisance sonore. Ceci, dans le but de faire du Bénin, un Etat moderne. Patrice Talon a pour ce fait abordé un certain nombre d’aspects qui créent des nuisances sonores dont notamment la diffusion de la parole et des louanges à travers un système amplifié. Il a également cité les cloches qui sonnaient avant au niveau de l’église catholique qui doit être corrigée ainsi que la question du muezin qui annonce les heures de prières. Selon le président de la République, ces actes créent des nuisances au voisinage, et il n’est pas souhaitable que certains puissent jouir de leur liberté en privant d’autres de la leur. Le chef de l’État a ainsi promis que des communications seront faites à travers plusieurs canaux afin de sensibiliser largement tout le peuple et les confessions religieuses de quand il faut faire du bruit, quand il faut complètement baisser le niveau de bruit. Des instructions seront également données aux forces de l’ordre afin qu’elles puissent appliquer la loi avec beaucoup de pédagogie et sans brutalité.

Quelles sont les mesures prises : Selon le vulnérable suprême évangéliste Marcellin Zannou, trésorier général de l’ECC, cette décision gouvernementale ne leur surprend pas, puisque l’ÉCC a déjà mis en place un dispositif pour sensibiliser les fidèles. Le responsable religieux a rassuré que des dispositions seront prises pour que les fidèles n’enfreignent pas la loi. « Nous avons au niveau de l’ECC pris des dispositions pour sensibiliser tous les frères en christ de notre église au Bénin ici. On a pris des notes circulaires qui ont été envoyées pour essayer de sensibiliser nos frères et que nous, au niveau de l’église, nous avons déjà mis en place un dispositif dans ce sens», a-t-il indiqué. L’évangéliste Marcellin Zannou s’est réjoui aussi de la tactique que le chef de l’Etat a prise en invitant les responsables des confessions religieuses que ce soit l’église catholique, la conférence épiscopale, l’Union islamique du Bénin, l’église protestante méthodiste, l’église du christianisme céleste, les chérubins et séraphins et les églises évangéliques pour une séance d’échange. « Il n’est pas utile qu’on ait prévenu maintenant et qu’on tombe encore sous le coup de la loi. Ce serait totalement irresponsable. Il nous appartient donc de voir comment gérer les choses pour que désormais tout puisse se passer en créant un environnement non pollué relativement aux nuisances sonores », a-t-il conclu.

Assise Agossa