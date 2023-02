Construction de 04 salles de classe équipées au CEG Honton et Dado-houé : Le Japon améliore les conditions de travail des apprenants de Dogbo

Vues : 3

Le Japon multiplie ses actions pour soutenir l’éducation au Bénin. Après le CEG 1 Glo-Djigbé, l’ambassade du Japon près le Bénin a procédé, le vendredi 10 février 2022, à l’inauguration de salles de classe au profit des apprenants des CEG Honton et Dado-houé à Dogbo dans le département du Couffo. Ce projet de construction signé entre l’Ambassade et l’ONG « NONVIGNON DAHO » s’inscrit dans le cadre du programme intitulé « Aide aux Projets Locaux » du Gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ledit projet a ainsi permis la construction et l’équipement de quatre salles de classe et d’un bloc de latrines dans chaque collège bénéficiaire, pour un montant de plus de 99 millions de FCFA. Selon le Chef de coopération de l’Ambassade du Japon près la République du Bénin, Shinya Miyake, l’objectif du gouvernement japonais, à travers cette réalisation, est de soutenir l’éducation au Bénin. « La construction de ces salles de classe par le financement du Japon s’inscrit dans l’engagement du Japon à accompagner le gouvernement du Bénin et particulièrement la Commune de Dogbo, dans le processus d’amélioration de son système éducatif », a-t-il laissé entendre. Satisfait de cette contribution au renforcement du système éducatif, le Représentant du Directeur Départemental de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle du Couffo, Léon Gato, le Représentant du Maire de la Commune de Dogbo, Roger Megnonhou, le Chef d’Arrondissement de Honton, Sévérin Ago, et le Président de l’ONG NONVIGNON DAHO, Basile Dégbé n’ont pas manqué de saluer l’initiative qui a permis l’amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants de ces deux établissements. Les autorités ont également pris l’engagement de faire un bon usage des infrastructures réalisées.

Assise Agossa