Assemblée nationale 9ème législature: L’HE Assan SEIBOU prend les rênes du groupe parlementaire Bloc Républicain

Vlavonou félicite Assan SEIBOU

A la faveur de l’ouverture de la première session extraordinaire de l’année 2023 au parlement ce jeudi 16 février 2023, les députés élus sur la liste du parti Bloc Républicain ont rendu public la déclaration de constitution de leur groupe parlementaire. C’est l’honorable Assan SEIBOU qui est plébiscité par ses pairs pour présider aux destinées dudit groupe. Il dirige le bureau de ce groupe parlementaire ensemble avec son collègue Malick GOMINA au poste de Vice-président et Adjibadé Koussonda au poste de rapporteur. Comme on pouvait s’y attendre, le groupe parlementaire du Bloc Républicain est de la majorité présidentielle. Il compte les 28 députés élus et installés dimanche dernier dans leur fonction de représentant du peuple. Lire ci-après l’intégralité de la déclaration de constitution.

Déclaration de constitution du groupe parlementaire : « BLOC REPUBLICAIN »

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée nationale;

Chers collègues députés ;

Nous tenons d’entrée, à vous féliciter, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée nationale pour votre brillante élection à la tête de notre institution.

Nos justes félicitations, Monsieur le Président pour votre réélection, preuve s’il en est encore, de la grande confiance et sympathie nées de votre attachement aux valeurs républicaines de travail, de fraternité et de justice, valeurs qui ont caractérisé la gestion du parlement tout au long de la 8ème législature.

Chers membres du bureau, nous vous prions de recevoir nos justes souhaits de réussite pour votre mission ô combien exaltante qu’est le rayonnement de notre institution commune.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale;

Mesdames et Messieurs les députés ;

Le dimanche 12 février 2023 restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire politique de notre pays le Bénin, avec l’installation de la 9ème mandature de notre Assemblée Nationale.

Cette législature installée dans le strict respect de la légalité et de l’ordre constitutionnel, et dont la mise en place, pour nombre de nos concitoyens, vient consolider la nécessaire poursuite des réformes politiques engagées sur la terre des amazones, de Bio Guerra, Béhanzin, pour ne pas dire depuis l’avènement du président Patrice TALON.

C’est le lieu de saluer la bravoure, la combativité, la foi en un lendemain meilleur et la détermination de notre peuple qui n’a jamais marchandé son soutien à cette réforme, qui prône les grands ensembles politiques, avec des idéaux clairs et un esprit militant avéré.

Il nous plaît ici d’adresser nos vœux de pleins succès aux 109 honorables de la 9ème législature. Les Députés du BLOC REPUBLICAIN vous y souhaitent un fructueux séjour.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;

L’histoire a voulu que vous soyez reconduit Président de notre institution parlementaire, à la suite de la réforme qui promeut la plus grande représentativité de la gente féminine, au sein de l’hémicycle.

Cette mandature dite de transition, consacre un tournant majeur de notre parcours démocratique et impose, à nos femmes élues parlementaires, une attitude et des comportements aptes à rassurer le peuple béninois et à raffermir le ciment de notre dévouement à la nation.

Les défis qui nous attendent sont importants et nous savons pouvoir compter sur votre clairvoyance et votre sens poussé du devoir Républicain.

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale;

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale;

Chers collègues députés ;

Les réformes politiques que nous avons portées pour les plus anciens parmi nous, avec foi, courage et abnégation, ont permis entre autres, la création de partis politiques d’envergure nationale davantage fondés sur des valeurs idéologiques précises qui placent le développement au cœur de leur existence, plutôt que la quête effrénée de la satisfaction d’intérêts personnels, familiaux, ou claniques.

A cet égard, nous nous réjouissons de la création récente de Partis qui ont adhéré aux idéaux de ces réformes grâce auxquelles ils ont pu se faire représenter dans cet hémicycle.

Dans ce registre de pertinence de ces réformes courageuses saluées par tous, nous sommes fiers de mentionner qu’elles ont conduit, pour la première fois de notre histoire politique, à une forte présence irréversible, des femmes au sein de l’hémicycle.

Nous croyons d’ailleurs profondément, que la 9è législature constitue un des résultats probant des nombreuses réformes courageuses du Président Patrice TALON, que nous continuerons de porter en légiférant pour le bien-être de la population béninoise.

C’est pourquoi, sans désemparer, notre mandature devra travailler à la poursuite des réformes politiques en cours dans notre pays. Nous devrons être une législature qui rassure le peuple, quant au choix opéré, à l’issue des élections législatives, de conforter le gouvernement dans sa majorité parlementaire.

Pour atteindre les objectifs de développement consacrés par la Constitution, la préservation de nos libertés fondamentales, la promotion de l’Etat de droit et de la démocratie d’une part, et garantir une prospérité économique, financière et sociale à tous nos compatriotes d’autre part, nous soussignés, députés élus du Parti « Bloc Républicain » au titre de la 9ème législature, décidons en toute responsabilité et avec toute la solennité requise, de nous constituer ce jour, 12 Février 2023, conformément à l’article 24 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, en un Groupe parlementaire.

Le Groupe parlementaire ainsi constitué prend le nom de «BLOC REPUBLICAIN».

Le groupe parlementaire « BLOC REPUBLICAIN » reste membre actif de la majorité présidentielle et travaillera à animer, renforcer et consolider la majorité parlementaire dans la droite ligne de ses missions dévolues aux parlementaires : le député BR s’attèlera à légiférer, à contrôler et à interpeller au besoin l’exécutif.

Le Groupe parlementaire «BLOC REPUBLICAIN» se veut un groupe caractérisé par son sérieux, son respect du vaillant peuple béninois ainsi que son souci constant de la promotion des valeurs Républicaines.

Le Groupe parlementaire « BLOC REPUBLICAIN » prend l’engagement de défendre les valeurs de liberté économique, gage de prospérité et de sécurité sociale pour chaque citoyen de notre nation. Il travaillera avec acharnement à offrir à chaque béninoise et à chaque béninois, les chances de profiter de ses talents dans un environnement assaini qui favorise une bonne émulation des valeurs personnelles.

Le Groupe parlementaire « BLOC REPUBLICAIN » reste attaché à la nécessité pour l’Etat d’encourager l’expression du savoir-faire de chaque compatriote qui pourra dès lors vivre de son art, de son talent, de ses potentialités et aptitudes, sans délaisser ni abandonner les couches vulnérables qui devront bénéficier d’une attention soutenue.

Il entend initier et défendre toute réforme législative qui consacre ou renforce :

– la confiance du peuple béninois en ses institutions ;

– la vitalité de notre démocratie axée sur le développement ;

– le système économique de libre entreprise, faisant une belle part à l’économie numérique, et où l’Etat met en place les conditions d’un développement rationnel et assaini grâce à une lutte plus accrue contre la corruption, la mal gouvernance et l’impunité ;

– la politique sociale plus adaptée avec la mise en place et un accès équitable aux services sociaux de base ;

– l’instauration d’une administration publique plus performante au service des citoyens ;

– un régime politique de démocratie pluraliste dans lequel les droits de la personne humaine sont sauvegardés. Quant à l’Etat de droit, c’est une quête permanente rejoignant ainsi l’essentiel de notre idéal républicain.

Conscient de la responsabilité historique de chacun de ses membres, le Groupe parlementaire «BLOC REPUBLICAIN» renouvelle son engagement à soutenir l’exécutif dans toutes les réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales.

C’est ainsi que le Groupe parlementaire « BLOC REPUBLICAIN » entend contribuer à l’épanouissement de nos populations.

Cette conviction nous conforte dans l’idée que notre pays le Bénin, laboratoire de la démocratie en Afrique, pour avoir lancé le concept de la Conférence Nationale en février 1990, a réédité l’exploit, en initiant des réformes courageuses difficiles mais salvatrices pour ce peuple le peuple béninois, qui feront école en Afrique et dans le monde.

Le Groupe parlementaire « BLOC REPUBLICAIN» est présidé par un bureau de trois Députés membres, ainsi constitué, conformément au Règlement Intérieur :

– Député Assan SEIBOU : Président du Groupe ;

– Député Malik GOMINA SEIBOU : Vice-Président du Groupe

– Député Moukaram ADJIBADE KOUSSONDA : Rapporteur du Groupe

Vive le Groupe parlementaire « BLOC REPUBLICAIN» !

Ensemble et forts pour des réformes novatrices !

Unis et forts pour le développement intégral du Bénin !

Vive la 9ème législature !

Plus unis,

Plus forts,

Pour construire le Bénin.

Nous vous remercions.

Ont signé,

Les 28 députés du Bloc Républicain