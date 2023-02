Mathias Déguénon: «Un bilan satisfaisant, mais je reste sur ma soif»

Vues : 30

«Je peux dire que c’est un bon match nul au vue de ce l’adversaire nous a présenté ce soir. Nous avons eu droit à un autre style de jeu. C’est une équipe qui est venue avec une grande envie de gagner. Les joueurs étaient très déterminés et très engagés je dirai. Ils étaient très agressifs également. Ils ne nous ont pas laissé du tout le temps de jouer surtout en première période. On a subi le jeu pratiquement en première partie. On a été obligé de faire le dos rond. On a défendu. On était présent dans la récupération, le bloc était là.

En seconde mi-temps on est revenu je crois avec beaucoup plus d’envie comme eux. Cela nous a permis de nous créer quelques occasions mais malheureusement, on n’a pas pu scorer. Mais en définitif, je pense que c’est un bon test pour nous vu le contenu que nous avons présenté.

Le match de ce soir m’a plus intéressé simplement du fait que les adversaires étaient très mobile. Ils courraient dans tous les sens et nous mettaient vraiment en difficulté. Contrairement à la Centrafrique où nous avons pu poser notre jeu.

C’est vrai sur les deux matchs, ces sont deux styles de jeu différents. Il y a beaucoup d’enseignements que nous tirons de ces deux matchs.

Nous sommes en fin de stage. Nous avons encore deux ou trois jours pour parfaire ce que nous avons commencé afin que débuter la compétition avec beaucoup de sérénité.

Le bilan de ce stage 4 buts marqués et 0 encaissé en 3 matchs n’est pas mal. Mais je peux vous dire que je suis resté un peu sur ma soif. Notamment sur la finition. On va à une compétition où il faut marquer assez pour être devant. Qu’on se crée des occasions et ne pas les marquer, c’est un peu décevant. Mais je pense que l’état d’esprit est là et nous irons en Egypte avec afin d’aborder les matchs de poule avec beaucoup de sérénité comme je le disais tantôt. Il faut d’abord bien commencer la compétition et chercher à évoluer au fil des matchs pour faire une très bonne compétition.»