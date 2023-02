Congo U20-Benin U20 0-0: Les Écureuils juniors finissent le stage marocain sur une note d’espoir

Vues : 99

Opposés en guise de test avant leur entrée en lice pour le compte de la CAN U20, Egypte 2023, les Écureuils juniors du Benin et le diables rouges juniors du Congo n’ont pas pu se départager. Les deux formations ont coupé la poire en deux. Elles ont fini sur score de 0-0 dans un match tactique.

Ce match vient boucler le stage de préparation des Écureuils U20 en terre marocaine.

3e, il n’a connu aucun but faisant du coup 3 matchs 2 victoires et un nul pour les jeunes de Mathias Déguénon qui auront inscrit 4 buts contre 0 encaissé.

Ils partent donc confiant à Alexandrie (Egypte) où, ils sont attendus le 18 février prochain.

Lors de la CAN, les Écureuils affronteront la Zambie, la Gambie et la Tunisie en phase de groupe.

La compétition démarre le 19 février alors que le Bénin joue son premier match le 21 février face à la Zambie.

Et pour ce qu’on connait de l’objectif de la bande à Mathias Déguénon, c’est la qualification pour le mondial de la catégorie. Une mission difficile, mais pas impossible les jeunes béninois qui auront besoin de leur supporters pour les pousser à chaque match à la victoire.

Des joueurs apprécient

Kader Malick, défenseur central

«Ce n’est pas une baisse de forme. Tout comme les premiers matchs, nous avons donné ce qu’il faut pour avoir la victoire. Mais, nous avons manqué de chance. Maintenant, on se tourne vers les prochains matchs pour lesquels je nous souhaite une bonne concrétisation des occasions.

Je peux vous dire que nous sommes prêts pour défier la Zambie. Nous espérons décrocher les 3 points de ce match pour nos supporters que j’espère seront nombreux dans les tribunes et aussi devant les télévisions pour nous pousser haut».

Imourane Hassane, milieu défensif

«En première mi-temps, les adversaires étaient dans leur temps fort. Nous avons subi. Mais nous n’avons pas rompu. En deuxième partie, on s’est bien comporté sauf que nous n’avons pas eu la concrétisation de notre effort. Ce n’est qu’une partie remise. Je suis sûr qu’on le fera bien contre la Zambie lors de notre prochain match. Tous ensemble, nous nous sommes prêts pour faire le combat. Et notre solidarité dictera sa loi inch’Allah.»

Anselme HOUENOUKPO