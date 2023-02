Vie des partis politiques: Boni Yayi et ses militants Démocrates échangent les vœux

Vues : 2

Le présidium de la rencontre

Les membres du parti Les Démocrates se sont échangés, le mercredi 15 février à la salle des fêtes Majectic de Cadjèhoun, les meilleurs vœux de l’année 2023. Initiée par la Coordination nationale du parti, la cérémonie a réuni entre autres, les 28 députés du parti élus et leurs suppliants. Occasion pour présenter leurs vœux du nouvel an à leur président d’honneur, Thomas Boni Yayi. Dans son allocution, le président du parti, Eric Houndété a fait savoir que le parti Les Démocrates doit beaucoup à Boni Yayi. A le croire, « malgré les difficultés que leurs adversaires ont mises sur leur chemin, l’ex-président Boni Yayi n’a cessé de leur donner des conseils, de les orienter, de prier le père céleste pour qu’il les couvre de sa grâce divine. » Et de poursuivre « Voici devant vous, monsieur le président, les 28 députés de votre formation politique, le fruit de vos efforts ». Il faut signaler que l’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi a joué un rôle important dans le nombre de députés que cette formation politique de l’opposition a obtenu au terme des dernières législatives. Il s’est personnellement impliqué dans la campagne électorale organisée à cet effet en descendant dans plusieurs localités du centre et du nord Bénin pour appeler à voter pour les candidats Démocrates.

Alban Tchalla