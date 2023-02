Clôture du séminaire de formation des élus de l’opposition: Boni Yayi galvanise les 28 députés Démocrates 

Vues : 27

(« Vous êtes l’espoir de tout un peuple » dixit l’ex-président)

Les 28 élus du parti Les Démocrates sont désormais mieux aguerris sur leur rôle à l’Assemblée nationale. Sur l’initiative du parti, ils ont pris part à un atelier de renforcement de capacité qui achevé ce vendredi 3 février 2023 à Possotomè. Lors de la cérémonie de clôture, l’ancien président, Thomas Boni Yayi a rappelé à ces élus de l’opposition qu’ils sont les espoirs du peuple.

Boni Yayi et ses militants du parti à la fin des activités

Au cours de la séance de partage de connaissances, les nouveaux députés sont formés sur le militantisme, la capacité des parlementaires à l’Assemblée et biens d’autres. Au total, trois modules de formation repartis sur les 3 jours ont été développés. Un premier module intitulé : ‘’Le parti Les Démocrates et ses élus’’ est développé à travers trois panels. Entre autres, ‘’le parti Les Démocrates et l’animation de la vie politique’’. Dans ce panel, il a été question de l’origine du parti et la place qu’il occupe dans l’échiquier politique national. Le 2è panel concerne ‘’Cheminement vers les élections législatives de janvier 2023 : un vrai parcours du combattant’’. Le 3è panel aborde le militantisme au sein du parti politique, à savoir les obligations des élus envers leur parti et leurs mandants. Un module portant sur « La fonction parlementaire : dispositif légal et pratiques et les grandes orientations de l’action parlementaire 2023-2026 », a été également développé aux participants. A la clôture, l’ancien président Boni Yayi, a, dans son message, remercié tous les participants et plus particulièrement les 28 députés du parti. « Vous êtes l’espoir de tout un peuple », a souligné Boni Yayi avant de leur prodiguer des conseils. Privilégiant l’intérêt supérieur de la nation, il a plaidé pour des réformes consensuelles qui feront le bonheur du peuple. Il a salué à l’occasion la présence remarquable des femmes à la neuvième législature. Pour sa part, le président du parti, l’he Éric Houndeté a remercié très sincèrement le président d’honneur Boni Yayi pour sa participation remarquable et son précieux soutien au séminaire de formation. De son côté, l’honorable Habibou Woroucoubou s’est réjoui de l’initiative. « Le peuple Béninois aujourd’hui veut la restauration de la démocratie et l’Etat de droit dans notre pays. Le peuple béninois veut la libération des détenus politiques et le retour des exilés ainsi que les textes chrysogènes. Ce sont ces problèmes que nous avons réunis et transformés en programme de législature » a-t-il fait savoir.

Alban Tchalla