5 février 1993-5 février 2023: 30 ans déjà : le pape Jean-Paul Il rencontrait les adeptes vaudoun sous Soglo

Le voyage pontifical facilité par le président Nicéphore Dieudonné Soglo est encore gravé dans la mémoire des Béninois. Du 3 au 5 février 1993, Sa sainteté, le Pape Jean-Paul II effectuait son deuxième déplacement officiel au Bénin, après une première en 1982.

le Pape Jean-Paul II à Cotonou

Ce qu’il faut retenir : A sa prise de pouvoir, en 1991 en tant que chef de l’Etat, Nicéphore Soglo était sur tous les fronts diplomatiques. Le Vatican n’était donc pas en marge de cette volonté du président d’alors, de mettre davantage le Bénin en orbite. Il a donc facilité le retour du pape Jean-Paul II, 11 ans après son court séjour matinal de février 1982. Cette année-là, la visite du pape est porté sur le thème : « La nouvelle évangélisation ». Il sonnait 14h30, quand l’Airbus A300 d’Alitalia s’est posé comme prévu à l’aéroport international de Cadjèhoun. Depuis au moins trois heures, une foule immense de chrétiens catholiques sans oublier le clergé et le personnel politique étaient là. Le président Soglo avec à ses côtés, son épouse Rosine Soglo a délivré le discours de bienvenue. Le souverain pontife dans son adresse a salué l’expérience démocratique béninoise et « se réjouit de la ferveur de l’accueil qui est plein de sens et de vivacité, dans la pure tradition de l’Église catholique du Bénin, du travail des fidèles, des prêtres, des curés, des diacres, des sœurs religieuses et des laïcs…».

Que dit le pape : Le pape Jean-Paul II a encouragé les Béninois et leurs dirigeants à plus de responsabilité, au devoir, à l’équité, à la justice, à la gouvernance et à la solidarité. Le Bénin ne cessera jamais de nous étonner, car engagé dans un processus de dignité, de valeurs multiples à partager, dans des sacrifices, de responsabilités, de victoire et de détermination …», a-t-il encore souligné. Jean-Paul II s’est entretenu avec les évêques du Bénin, suivant la ligne de l’encyclique Redemptoris Missio: « De même que le Seigneur ressuscité confia le précepte de la mission universelle au collège apostolique, avec Pierre à sa tête, de même cette responsabilité incombe avant tout au collège des évêques », a laissé entendre Jean-Paul II.

De la rencontre avec les adeptes du Vodoun : Cette visite a été marquée par plusieurs autres temps forts dont la rencontre du saint père avec une délégation des responsables du culte vodoun du Bénin, pays dont la laïcité n’est plus à démontrer. Dans la soirée du jeudi 04 février 1993 s’est tenue ladite rencontre. Parés de costumes hauts en couleurs, coiffés de couronne dorée, des responsables du culte vodoun ont accueilli chaleureusement le pape, pendant qu’on entendait retentir les tambours de la part de danseuses et danseurs en tunique rouge. À l’issue de son discours, le pape a remis aux représentants des religions traditionnelles, en cadeau, un tableau dont le président de la conférence épiscopale, Mgr Lucien Monsi-Agboka donna le sens. Sur ce tableau, on pouvait voir un arbre qui figure la croix de Jésus- Christ et deux calebasses, l’une ouverte, l’autre fermée. La calebasse fermée, c’est le vodoun avec ses secrets, la calebasse ouverte, c’est le christianisme.

Entre les lignes : Pour couronner la visite du saint père au Bénin, une messe de bénédiction a été dite au stade de l’amitié, actuel stade “Mathieu Kérékou”. Marquée par une riche et homélie qui a mis en exergue le passage biblique suivant : « Que leur unité soit parfaite; ainsi, le monde saura que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé ». Le pape Jean-Paul Il s’est envolé pour le Rwanda, le 5 février 1993 pour la suite de son périple africain laissant derrière lui, un peuple béninois reconnaissant.

Alban Tchalla