Finale Chan 2023 : Algérie-Sénégal, match ouvert?

Si le jeu s’annonce ouvert, il va falloir faire preuve, de part et d’autre, de sang pour ne pas vendanger les occasions, par excès d’excitation. La finale aura lieu au Nelson Mandela stadium Bakari le samedi 4 février. Mais avant, on aura ce vendredi, au Milouf Hadefi stadium le match de la 3 e place qui opposera le Niger au Madagascar.

Les Sénégalais qui sont champions d’Afrique avec leur équipe A voudront surement avoir le sacre pour faire dire que leur politique de développement du football est une réussite. Et à voir leur parcours dans ce tournoi (5 matchs 4 victoires et une défaite, six buts inscrits un encaissé), remporté cette finale serait un mérite pour eux.

