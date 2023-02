Iréné Agossa à propos de faible taux de participation aux législatives 2023:  « Les Béninois n’ont plus espoir. Ils sont déconnectés de tout ce que nous faisons »

Vues : 29

Malgré la présence de plusieurs partis de l’opposition dans la course aux législatives de janvier dernier, plus de 60% des Béninois étaient absents aux urnes. Le faible taux de participation relevé continue de faire débat. Le président du parti Restaurer La Confiance (RLC), Iréné Agossa s’est prononcé sur la question. Invité de l’émission actu matin de Canal 3 le 02 février 2023, il a soutenu que l’absence de certains acteurs dans le jeu politique en 2021, n’est pas le problème. « Les Béninois n’ont pas un problème d’exclusion. Leur problème se trouve carrément ailleurs », explique-t-il. Mieux, il estime qu’en présence de plusieurs partis de l’opposition aux dernières élections, rien n’a changé. « On a compris aujourd’hui que ce n’est pas l’exclusion. Quand tout le monde a accepté de participer, nous avons vu le taux de participation », ajoute-t-il. Pour lui, il y a un décalage total entre ce que veut la jeunesse et les actions que mènent les acteurs politiques. « Tout le monde se moquait de nous, mais nous avons raison aujourd’hui. Parce que nous avons dit que le problème au Bénin, ce n’est pas de l’exclusion », a-t-il dit. Iréné Agossa, qui précise qu’à l’issue du vote du 08 janvier 2023, le taux d’abstention démontre bien que les Béninois n’ont pas un problème d’exclusion. « Les Béninois n’ont plus espoir. Ils sont déconnectés de tout ce que nous faisons. C’est un sérieux problème. Le discours politique ne cadre plus avec l’aspiration du peuple », conclut-il.

Alban Tchalla