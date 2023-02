Soutenance à l’Université d’Abomey-Calavi: Dr Bio Orou Nikki décroche avec brio son master en environnement

Vues : 24

Dr Bio Orou Nikki face aux membres du jury

Docteur en Géosciences de l’environnement et Aménagement de l’espace, Bio Orou Nikki a soutenu avec brio son master professionnel en évaluation environnementale et sociale, . C’était ce jeudi 02 février 2023 à la salle 2 de l’Ex FLASH de l’Université d’Abomey-Calavi. L’impétrant a travaillé sur le thème : « Analyse diagnostique de la mise en œuvre des études d’impact environnemental et social au Bénin de 2010 à 2020 ». Durant plus de 4 ans de recherche, il a présenté les conclusions de ses travaux, qu’il a réalisé sous la direction de Odile Dossou Guèdègbé, Professeure Titulaire des Universités du CAMES DGAT/FASHS/UAC et Dr Hermione Amoukpo, Directrice des Évaluations Environnementales et Sociales à l’ABE. Devant le jury présidé par Dr Auguste Houinsou, maître de Conférences, Dr Bio Orou Nikki a indiqué que la présente recherche sur la mise en œuvre de l’ÉIES au Bénin de 2010 à 2020, est marquée par des aspects politiques, juridiques, culturels, cultuels, normatifs, techniques et institutionnels. « Les principaux résultats portant sur la qualité des ÉIES réalisées au Bénin au cours de la période de recherche révèlent que la majorité des rapports d’ÉIES est validée sous réserve de la prise en compte des observations, donc de qualité acceptable », a-t-il fait savoir. Par contre, il a expliqué que certains rapports d’ÉIES sont retournés aux Bureaux d’études ou aux consultants pour des compléments d’informations. « Ces résultats corroborent les avis des experts exprimés lors des enquêtes de terrains qui estiment que la qualité des ÉIES reste à améliorer.

En outre, la professionnalisation des bureaux d’études en évaluation environnementale par leur accréditation constitue un défi majeur à relever pour contribuer à l’amélioration de la qualité des ÉIES au Bénin », a-t-il fait observer avant de conclure que « l’étude d’impact environnemental et social est un outil pour la mise en œuvre du développement durable, revêtant des dimensions politique, Technique, administrative et financière ». au terme de sa présentation, l’impétrant a convaincu le jury de la qualité de son travail. Ce qui lui a valu la mention très bien avec félicitations des membres du jury.

Alban Tchalla