Edition 2023 des Jeux Universitaires du Bénin : Savalou accueille la renaissance du ‘‘sport de laboratoire’’

Le Dg Obssu présentant son discours d’ouverture

Organisés par l’Office béninois des sports scolaires et universitaires (Obssu), les Jeux Universitaires du Bénin battent leur plein pour le compte de l’édition 2023 à Savalou. Regroupant plus de 600 athlètes, venus de 22 entités universitaires privées et publiques du Bénin, cette compétition démarrée le dimanche 29 janvier a été officiellement lancée, le lundi 30 janvier, dernier. Et c’est le directeur général de l’office, Donald Alexis Acakpo, qui a présidé ladite cérémonie.

De quoi s’agit-il : Le top de la phase finale des jeux universitaires du Bénin est donné. Les 22 entités universitaires dont les équipes sont qualifiés pour cette phase finale organisée à Savalou, se croisent déjà pour désigner les meilleures d’entre elles au basketball, au handball et au football sans oublier les meilleurs en athlétisme pour le compte de l’année 2022. Selon le calendrier, ces rencontres se tiennent du 29 janvier au 4 février 2023 et font suite à celles déjà disputées lors de la phase zonale (une première qui a enregistré 58 entités universitaires du privé comme du public) qui a permis de dégager les 22 entités universitaires réunies à Savalou pour cette phase finale. Ces jeux qui s’organisent en partenariat avec le ministère des sports par l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU) pour raison de crise sanitaire liée au coronavirus n’ont pas pu se tenir depuis 2ans. De retour, ils participent à la mise à la lumière des talents sportifs cachés que regorgent les universités.

Que retenir de la cérémonie : Présidée par Donald Alexis Acakpo, Dg Obssu et Président du Comité d’organisation, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs cadres du ministère des sports et du monde universitaire et également du mouvement sportif national. A cette occasion, le Dg s’est réjoui du retour de la compétition qui est un cadre d’expression de talents sportifs au niveau des universités. C’est alors qu’il a témoigné toute sa gratitude à l’endroit du Président de la république, Patrice Talon qui, depuis son avènement, œuvre pour le rayonnement du sport béninois. Il a ensuite salué le leadership du ministre des sports, Oswald Homeky, dont les orientations ont permis d’aboutir à cette organisation. Le Président du Comité d’organisation des JUB a aussi invité les athlètes à faire montre de fair-play afin que triomphe le sport national. Il n’a pas manqué, actualité oblige de rendre hommage aux victimes du tragique accident de la route survenu, le dimanche 29 janvier 2023 à Dassa avant de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés de ce malheureux événement. Avant lui, le directeur départemental des sports des Collines, Olu-Shegun Adjinda et le préfet des Collines, Saliou Adoubou, ont dit leur reconnaissance d’accueillir un tel évènement sportif. Saliou Adoubou, tout en souhaitant la bienvenue à toutes les délégations, a remercié le Gouvernement pour avoir choisi organiser cette activité sportive dans le département des Collines. Invité à ces Jeux Universitaires, Ian Mahinmi a invité les athlètes en compétition à offrir le meilleur d’eux-mêmes afin que les plus jeunes fassent d’eux des références.

Par ailleurs : Avant le lancement du défilé des athlètes, les organisateurs ont fait observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes du drame survenu à Dassa ce dimanche 29 janvier 2023. La compétition se poursuit et prendra fin le samedi 4 février prochain.

Quelques résultats

FOOTBALL (M)

Esae Cotonou- Iust AS 2-4

Fast Uac-Cours Sonou Pkou 4-2

Hecm Calavi-Iust-AS 2-2

Uatm Gasa Ctn-Cours Sonou Pkou 0-2

Cu Adjarra-Esae Parakou 0-2

Flash Pkou-Ineps P Novo 4-3

BASKETBALL (M)

Insti Lokossa-Ese Uac 24-41

Fdsp Pkou-Ineps PNovo 42-31

HANDBALL (F)

Fllac Uac-Ineps P Novo 06-11

– Una PNovo-Enset Lokossa 08-14

Anselme Houénoukpo