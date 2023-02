Championnats nationaux de Wushu : Les meilleurs de la saison 2022 connus

Vues : 2

Le président Patrice Komenan après une remise de médaille

De quoi s’agit-il : La fédération béninoise de wushu a tenu l’édition 2022 de ces championnats nationaux. Ce sont les 28 et 29 janvier 2023, au Hall des arts loisirs et sports (Hals) de Cotonou. Et répartis dans les catégories benjamins, cadets, juniors et séniors, filles et garçons, hommes et dames ont rivalisé d’ardeur les près de 200 athlètes, ont émerveillé le public. Ceci à travers les différents tableaux qu’ils ont présentés notamment en Taolu et en Sanda.

Ce que disent les présidents : Et selon le président du comité exécutif de la fédération, Patrice Komenan Dossou-Yovo, ces athlètes ont montré un niveau appréciable. «Le Taolu, les Daoshu, c’est des aspects qui ne se pratiquent pas n’importe comment. Mais tout le monde a eu la patience et tout s’est bien déroulé. Ça m’a fait beaucoup plaisir…Vu toutes les difficultés que les athlètes se sont donnés. J’ai vu l’engouement avec lequel ils s’affrontent, ils font les techniques. C’est avec le cœur plein. Moi-même, j’étais convaincu et c’est édifiant», a indiqué le président de la Fbw. Il a profité tout en saluant les efforts du gouvernement pour déplorer la chaleur ressentit dans la salle du hall des arts. «Mes impressions sont bonnes. Sans porter de démenti. Je passe par le canal pour dire un grand merci au Chef de l’Etat qui, dans sa quiétude, règle surtout les sports. Avec ce que nous avons appris, les programmes techniques doivent se dérouler dans des lieux spécifiques au sport comme le Palais des sports. Ici, la chaleur a joué beaucoup sur les résultats des athlètes», a-t-il souligné. Ces championnats ont connu les présences du président du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben), Julien Minavoa, et de son secrétaire général, Fernando Hessou. Et pour sa part, le président Julien Minavoa a félicité la fédération de wushu qui a en organisant ces championnats a fait montre de respect d’une de ses activités statutaires. «Je suis fier parce que j’ai un bébé qui me démontre d’année en année sa maturé. C’est dommage qu’elle soit une fédération qui soit née avec quelques difficultés à l’interne, mais qui grandit depuis plusieurs années et qui chaque année organise son championnat national», a laissé entendre le président Minavoa qui s’en réjouit au nom du comité national olympique pour les athlètes qui ont choisi ce sport comme leur activité de prédilection.

Par ailleurs : A noter que les meilleurs seront détectés pour défendre les couleurs nationales lors des prochains rendez-vous continentaux et internationaux. Avant la compétition proprement dite, des arbitres de la discipline ont eu droit à un stage de recyclage le mercredi 25 janvier.

Anselme Houénoukpo