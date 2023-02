Transparence dans la mise en œuvre des décisions de la COP 21 : Un projet de renforcement des capacités pour la veille au niveau national lancé

Vues : 3

La photo de famille à l’issue du lancement du projet

De quoi s’agit-il : Dans le cadre du projet «Initiative de Renforcement des Capacités pour la Transparence (CBIT)» de la FAO, le Bénin dont l’engagement à lutter contre les changements climatiques n’est plus à prouver a lancé le projet dénommé «renforcement des capacités dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la foresterie et d’autres affectations des terres (AFAT) pour la transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la contribution au niveau national du Bénin». C’était le mardi 31 janvier 2023, au Golden Tulip le Diplomate Hotel de Cotonou. Et c’est la directrice de cabinet du ministre du cadre de vie et du développement durable, Jeanne Adanbiokou Akakpo qui a présidé l’atelier de lancement de la mise en œuvre dudit projet de la Direction générale de l’environnement et du climat (Dgec).

Entre les lignes : Ce projet vise à appuyer le Bénin pour renforcer son cadre de transparence en mettant en place des bases nécessaires à la mise en œuvre des techniques de contributions nationales conformément aux exigences de l’accord de Paris. Il va se consacrer au renforcement des dispositions institutionnelles pour coordonner l’élaboration des rapports du cadre de transparence renforcé (Ctr) pour les secteurs de l’énergie et de l’AFAT ; des capacités à évaluer et rapporter les émissions et les absorptions des secteurs de l’énergie et de l’AFAT et à suivre les activités de réduction des émissions connexes en ce qui concerne le Ctr ; et des capacités de suivi et d’évaluation des mesures d’adaptation prioritaires de la CDN dans les secteurs de l’énergie et de l’AFAT est l’un des 4 sélectionnés par le Fonds mondial pour l’environnement au titre de projets pilotes.

Ce que disent les responsables : Directeur général de l’environnement et du climat (Dgec) et également Directeur national du CBIT, selon Martin Pépin Aïna, a déclaré qu’ «après l’effort consenti par le Bénin, il n’est point de reculer. D’où toute l’importance du présent projet qui vise à renforcer les dispositions institutionnelles et autres qui entrent en compte pour la lutte contre le réchauffement climatique ». A en croire le directeur du projet, le CBIT rentre dans la droite ligne de l’ambition du Bénin en termes de réponses aux défis climatiques. «La planète aujourd’hui est confrontée à une sérieuse menace que si rien n’est fait, cela risque d’affecter profondément la vie dans les années à venir», a-t-il laissé entendre avant d’ajouter que «c’est pour cela qu’il urge qu’une réponse coordonnée soit donnée par tous les acteurs impliqués dans cette lutte pour parer au plus pressé». Il a ensuite remercié le Fonds pour l’environnement mondial qui a financé ledit projet, l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, et le ministre du cadre de vie pour son leadership dans le domaine des changements climatiques. Pour sa part, le représentant résident de la FAO, Isaias Angue Obama, a salué l’engagement du Bénin et ses efforts pour respecter les engagements pris lors du protocole de Paris. Il a ensuite rappelé les attentes. «Il est attendu du Bénin comme des autres pays pilotes du projet, une démarche structurée afin de renforcer les institutions nationales sur les activités liées à la transparence », a-t-il informé listant les résultats attendus du projet. «Ils concernent essentiellement la mise en place des dispositions institutionnelles efficaces et d’une meilleure transparence, le renforcement des inventaires des gaz à effet de serre, la mise en place d’un outil de suivi de l’avancement de la contribution nationale déterminée et de la transparence », précise-t-il avant de rassurer que « pour gagner ces paris, la FAO réitère et s’engage à apporter son soutien technique au gouvernement du Bénin et à toutes les autres entités ». Représentant le ministre du Cadre de vie et du développement durable, la Dc, José Tonato, Jeanne Adambiokou a indiqué que le Bénin est passé de pays source à plus de carbone. «Et cet atout, insiste-t-elle, mérite d’être renforcé pour l’atteinte des meilleurs résultats». Elle n’a pas manqué de souligner les mesures déjà prises par gouvernement béninois.

Anselme Houénoukpo