Distel Amoussou, membre du parti BR: «La liste électorale  est un fourre-tout »

« Parlant du taux de participation, quand on prend les chiffres bruts au premier degré, on dit oui, les béninois n’ont pas participé, mais il y a une raison fondamentale à ce que nous avons observé. Ce qui nous a été présenté comme liste électorale est un fourre-tout, c’est-à-dire que si tu as fait l’Anip, tu deviens électeur. Les béninois de la diaspora qui ont fait leur papier et qui se sont retournés sont sur la liste, les jeunes qui n’ont pas demandé sont sur la liste parce que le vote chez nous n’est pas une obligation. C’est un droit même s’il reste un devoir citoyen. Les personnes qui ont l’Anip et qui sont décédés y figurent. Le taux d’abstention que nous avons n’est pas un taux scientifique. La liste électorale n’est pas une liste scientifique, c’est une liste fourre-tout. Cette liste qu’on a appelé liste électorale, il y a les béninois de la diaspora qui sont là- dessus. Il y a les béninois qui ont eu 18 ans qui sont là-dessus, il y a les béninois décédés qui sont là-dessus. Une liste électorale en République du Bénin, c’est la liste des béninois qui ont décidé d’aller prendre une carte d’électeur pour accomplir le vote parce que le vote n’est pas une obligation au Bénin. Quand on est dans ce processus de réforme, il y a forcément des déchets et nous les avons observés. Donc venir dire que les béninois ont décrié le scrutin, c’est pour cela ils sont restés chez eux, il y a une mauvaise lecture et une mauvaise interprétation. Il faudra vraiment réajuster les choses ».

Assise Agossa