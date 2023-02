Première participation du parlement béninois à la réunion du Bureau de l’APF à Tahiti: Le 1er Questeur Yehouétomey et une délégation suivent les travaux

Avec pour cadre l’hémicycle de l’Assemblée de la Polynésie française, la cérémonie solennelle d’ouverture de la réunion du bureau de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie a connu quatre discours. Il s’agit notamment du discours d’accueil délivré par Gaston Tong Sang, Président du Parlement de la Polynésie française et des discours de M. Francis Droun, Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, de Édouard Fritch, Président de la Polynésie française et de Éric Spitz, Haut-commissaire de République en Polynésie française.

