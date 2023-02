Législatives 2023: Prosper Moretti satisfait du rôle des médias dans la campagne électorale

Vues : 5

Les travaux de la deuxième session ordinaire de l’année 2022 de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) ont pris fin le jeudi 26 janvier 2023. En présence des responsables d’associations professionnelles et des organes de service public, le président de l’institution Rémi Prosper Moretti, a fait le point des différentes activités menées par le collège des conseillers durant ces 4 mois. L’une des prouesses de la Haac est son rôle dans l’organisation réussie de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier 2023 en tant qu’instance de régulation. Au cours des échanges, le président de la Haac Rémy Prosper Moretti, a déclaré : « Nous avons donné le meilleur de nous-même et fait tous les sacrifices nécessaires pour atteindre les différents objectifs que nous nous étions fixés. Cerise sur le gâteau, nous avons réussi l’organisation de la campagne médiatique des législatives du 8 janvier 2023. C’est ici et maintenant le lieu de remercier les présidents des instances de régulation sœur qui ont fait le déplacement sur Cotonou pour revivre l’expérience béninoise de régulation des médias en période électorale. » L’objectif à atteindre en 2023 est l’amélioration de l’image de l’institution afin d’établir une véritable harmonie entre la Haac et les médias. Au cours des 4 mois de session, 15 rapports ont été examinés et 11 décisions ont été prises dans le cadre du suivi déontologique. Il s’agit entre autres, du contrôle de la déclaration préalable des journaux et écrits périodiques, de l’attribution et l’exploitation des fréquences de radiodiffusions sonores privées, du renouvellement et de la nouvelle attribution de la carte de presse en République du Bénin, de l’autorisation des services de communication audiovisuelle et de diffusion en mode numérique terrestre. Ils ont aussi procédé au bilan de l’organisation et de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives du 8 janvier dernier et réfléchi sur les axes de réformes dans le secteur des médias au Bénin.

Assise Agossa