Sommet Dakar 2 «Nourrir l’Afrique» : Gaston Dossouhoui plaide pour l’investissement agricole au Bénin

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui a participé du 25 au 27 janvier 2023, à Dakar, au sommet Dakar 2 tenu sous le thème “Nourrir l’Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience”. A cette occasion, il a plaidé en faveur de la « Destination Bénin » en vue de combler le gap de financement du Programme d’Action du Gouvernement, PAG 2, en son volet agriculture.

Quels sont les objectifs du sommet : Ce sommet organisé par le Groupe de la Banque africaine de développement sous la présidence du président de la République du Sénégal, Macky Sall, a plusieurs objectifs. Il s’agit de mobiliser un engagement politique de haut niveau, le soutien des partenaires au développement et des investissements du secteur privé autour de la production, des marchés et du commerce pour accroître la production alimentaire en Afrique. Le partage d’expériences réussies dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture dans des pays donnés, la mobilisation des gouvernements nationaux, des partenaires au développement et du secteur privé autour des pactes de fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles pour chaque pays et le développement des infrastructures et de la logistique nécessaires, avec des Zones spéciales de transformation agro-industrielle afin de créer des marchés et des chaînes de valeur alimentaires et agricoles compétitives sont aussi les autres objectifs que visait ce sommet.

Comment le ministre a-t-il révélé le Bénin : Le ministre Gaston Dossouhoui, représentant le gouvernement du Bénin a mis en valeur les réalisations dans le secteur agricole. Dans sa présentation, il a rappelé les réformes et les investissements structurants entrepris par le gouvernement depuis 2016 dans le secteur agricole ainsi que les résultats obtenus, en l’occurrence, les performances enregistrées au niveau de l’ensemble des filières agricoles. Il a par ailleurs insisté sur les conséquences des différents chocs exogènes (Covid-19, guerre russo-ukrainienne, insécurité au sahel) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans son pays. Ainsi, il a souligné qu’en dépit des efforts du Gouvernement, 26 % des ménages sont en insécurité alimentaire dont 1,9 % en insécurité sévère ; les taux de couverture des besoins de la population en viande (toutes espèces confondues), en œuf, lait et dérivés sont respectivement de 42,60 % ; 37,51 % et 14,75 % en 2021. Dans l’objectif de satisfaire les besoins alimentaire du pays mais aussi de la sous-région, Gaston Cossi Dossouhoui a insisté sur le fait que le Bénin ambitionne, d’ici 2026, la production supplémentaire de 400 000 tonnes de maïs, 1,5 millions de tonnes de manioc; 300 000 tonnes de produits maraichers; 150 000 tonnes de viande toutes espèces confondues et 5 000 tonnes de poisson. Et pour y arriver le Bénin souhaite faire des aménagements hydroagricoles à maitrise totale de l’eau; des aménagements aquacoles; apporter aux producteurs des semences certifiées et climato-intelligentes de bonne qualité, des matériels et équipements modernes de production et de transformation; mettre en place un système de gestion de l’élevage des gros ruminants, des engrais et autres intrants végétaux, animaux et halieutiques; et faciliter l’accès aux innovations technologiques aux producteurs. «La mise en œuvre effective de ces actions nécessite environ 386 milliards FCFA dont 86 milliards déjà mobilisés. Il ressort donc un gap de financement de 300 milliards FCFA (491 millions USD). J’invite donc les PTFs et le secteur privé à saisir les opportunités d’investissements au Bénin», a laissé entendre Gaston Cossi Dossouhoui.

Entre les lignes : En marge du sommet, le ministre Gaston Cossi Dossouhoui a également fait plusieurs rencontres pour rendre sa participation très utile au Bénin et à son agriculture. Quelques 34 chefs d’État, dont le président de la République d’Irlande, Michael D. Higgins, 70 ministres, des représentants du secteur privé, des agriculteurs, des partenaires au développement et des dirigeants d’entreprise ont participé au sommet.

Assise Agossa