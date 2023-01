Législatives de janvier 2023: Les militants BR de la 22è CE font le bilan et promettent mieux à l’avenir

Vues : 11

Au lendemain des élections législatives, les militants BR de la 22è circonscription électorale se sont réunis pour faire le bilan et également remercier les militants qui ont contribué au résultat obtenu par leur parti. A l’issue de cette rencontre, les forces et les faiblesses de leur activité de campagne ont été dressées.

Le présidium de la rencontre

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Le parti du Cheval blanc cabré est sorti première formation politique dans la 22è Circonscription électorale. Au soir des élections législatives du 08 janvier dernier, le parti a pu avoir deux députés sur trois dans cette Circonscription. Si cela est devenu une réalité, c’est fondamentalement grâce aux militants et militantes qui ont cru aux idéaux du parti. Pour cela, il est indispensable selon les responsables BR de la Circonscription, que le mérite leur soit reconnu. De Pobè à Kétou, les députés élus ainsi que les autres responsables du parti dans la circonscription ont remercié les militants pour leur engagement et leur détermination. Avant de remercier ses lieutenants, l’He Koussonda Adjibadé a rassuré de la disponibilité de l’ensemble de la coordination BR de la 22è circonscription électorale. « Chers militants BR, nous reconnaissons à sa juste valeur la véritable partition que vous avez jouée dans le déroulement de ce scrutin. Sans vous, il est plus qu’évident que nous n’aurions guère ce résultat. Nous tenons à vous remercier et à vous féliciter sincèrement », a-t-il dit. Comme le Colonel Odoubi Akim, l’he Adjaï Titilayo, a reconnu le travail abattu par les militants de Kétou. Selon le maire de Pobè, il est tout à fait logique d’être reconnaissant et redevable envers cette population qui n’a rien attendu en retour pour supporter le Bloc Républicain lors de ces élections législatives. Pour lui, certes la bataille demeure toujours rude et dure, mais il faut d’abord dire merci à la population pour ce travail minutieux fait.

Entre les lignes : Au nombre des forces ayant favorisé le résultat encourageant de cette liste du BR, ils ont énuméré : le meilleur positionnement des candidats sur la liste ; la mise en place des bonnes et endurantes équipes au service des candidats ; une meilleure organisation des différentes équipes de campagne ; l’implication de tous les conseillers communaux du parti dans la vingt-deuxième circonscription électorale (Pobè et Kétou) avec surtout le Maire de Pobè, ses deux Adjoints et des cinq Chefs d’arrondissement de la commune ;l’implication des structures fonctionnelles du Parti à la base ;le partage à temps des informations ;la bonne répartition des tâches ; la collaboration entre les candidats ; la meilleure communication sur les réseaux sociaux assurée par une efficace cellule communication instituée ; la contribution financière des candidats ainsi que certains cadres du parti ;le suivi du scrutin grâce au recrutement des représentants du parti à tous les postes de vote ; la sécurisation du vote. Mais malgré toutes ces forces de la liste BR dans la 22è circonscription électorale, il y a des éléments qui lui sont moins favorables. Il s’agit de : la mal compréhension de certaines réformes par la population ; l’absence des cadres aux instances de prise de décision (dans l’administration et au niveau du parti) ; l’insuffisance des moyens financiers pour faire face à certains besoins et l’insuffisance de matériel de travail (surtout les affiches).

Par ailleurs : Pour pallier ces insuffisances pour de meilleurs résultats à l’avenir, ils entendent mettre à disposition le matériel de travail des différents acteurs ; rendre plus fonctionnelles les structures de base du parti, œuvrer pour la promotion des jeunes cadres aux postes de responsabilité et occuper de façon permanente le terrain par des activités dans tous les arrondissements.

Alban Tchalla