Vie des partis politiques : Iréné Agossa évoque une possibilité de  fusion RLC-UP le Renouveau

Iréné Agossa, Président de Restaurer La Confiance (Rlc)

Le président de Restaurer La Confiance (Rlc) Iréné Agossa a fait l’annonce d’une possibilité de fusion prochaine de son parti avec le l’UP le Renouveau. C’était sur l’émission du dimanche 22 janvier 2023 de Esae Tv dont il était l’invité. Cette entrevue s’est déroulée autour du thème : « Appréciations des élections législatives du 08 janvier 2023 ». Au cours de l’entretien, il a expliqué pourquoi ils ont dit au sein du RLC aux populations de voter pour l’UP le Renouveau aux législatives passées. Selon l’invité de l’émission, le congrès de RLC aura lieu dans les jours à venir. A l’occasion, des débats vont se mener sur une possibilité de fusion avec l’UP le Renouveau. Car, pour lui, la démocratie doit s’entretenir. « Etre opposant ne veut pas dire que c’est l’idéologie du parti », a-t-il souligné.

Iréné Agossa a également commenté le faible taux de participation aux législatives 2023. Selon ses dires, le peuple ne se retrouve plus dans le discours tenu par les hommes politiques. Il a décrypté dans ce sens les performances obtenues par le parti « Les Démocrates ». Il soutient que ceux qui n’ont pas de siège, soit ils fusionnent, soit ils forment un grand ensemble. C’est pourquoi si la fusion entre le RLC et l’UP le Renouveau n’aboutit pas, ils vont former un grand ensemble pour conquérir le pouvoir et l’exercer. Souhaitant que le président du parlement soit issu de l’UP le Renouveau, il a estimé que les 28 députés du parti Les Démocrates sont là par procuration de leur président d’honneur, l’ex-président Thomas Boni Yayi. Il a exposé le problème intrinsèque des béninois. Là, il pense que ce n’est pas le moment de condamner ces problèmes mais de leur trouver des solutions. Il affirme aussi ne pas approuver la posture politique de Candide Azannaï, mais fait savoir que ce qu’il dit, a un brin de vérité notamment l’abstention des béninois aux urnes. Le président du RLC se dit par ailleurs être heureux. Car, « le peuple a fait le choix de la mutation profonde de la classe politique ». A l’entame de son intervention sur l’émission, Iréné Agossa a félicité le peuple qui pour lui, a fait preuve de maturité en allant voter dans le calme et la sérénité. Il a également félicité les différentes formations qui ont pris part à ce scrutin de même que la Cena, la Cour constitutionnelle et l’Anip. Pour lui, « ce scrutin rehausse l’image du pays et fait honneur à la démocratie béninoise ».

Alban Tchalla