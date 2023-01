Université d’Abomey-Calavi: Le Recteur Avlessi rappelle les enseignants absentéistes à l’ordre

Vues : 2

Félicien Avlessi, Recteur de l’Uac

A l’Université d’Abomey-Calavi, des enseignants en service manquent des cours dont ils sont chargés de dispenser. Le Recteur Félicien Avlessi en a fait le constat et tient à ramener à l’ordre les chefs d’établissements par rapport à la présence au poste des enseignants. Par le biais d’une correspondance en date du 20 janvier 2023, la première autorité de cette Université s’est adressée à tous les chefs d’établissements à ce sujet. ‹‹ Il me revient avec insistance que certains enseignants en service sous vos ordres ne sont pas présents à leurs postes ››, a déploré le Recteur de l’Uac, Professeur Félicien Avlessi. Il rappelle à ces chefs qu’il est de leur responsabilité de veiller à la présence au poste des enseignants en service sous leurs ordres et de lui rendre compte. « Au demeurant vous serez tenus pour responsables de la non transmission des informations relatives à la position administrative des enseignants en position irrégulière », a-t-il averti.

Alban Tchalla