  Tractations pour le contrôle du perchoir de la 9ème législature de l’Assemblée nationale: Des mouvanciers recommandent la reconduction de Vlavonou

Le président sortant de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou est proposé pour être reconduit à la tête du parlement pour la 9ème législature. Un poste qu’il a occupé lors de la 8è législature. En effet, suite à la proclamation des résultats définitifs des législatives de 2023 par la Cour constitutionnelle, les députés élus seront installés le 12 février prochain. Pour le compte de cette législature, le président Louis Vlavonou pourrait rempiler. Au sortir des échanges avec le Chef de l’Etat, les directoires des deux partis auraient reçu des recommandations dans ce sens. C’est dans la logique des tractations pour la continuité des actions du gouvernement, que le président Louis Vlavonou a été désigné, selon des indiscrétions. Ce renouvèlement de mandat lui permettra de poursuivre les actions et les réformes innovantes, dit-on avec comme argument que la cohésion autour des activités parlementaires est nécessaire. Avec l’entrée de l’opposition, certains observateurs politiques analysent qu’il dispose les atouts nécessaires pour avoir conduit la 8è législature avec maestro et qu’il maîtrise mieux les démarches à prendre pour une législature apaisée. Selon des sources sûres, le choix de Louis Vlavonou élu sur la liste UP le Renouveau fait de plus en plus l’unanimité au sein de la mouvance présidentielle.

-Voici les 4 derniers dossiers en examen du parlement finissant

Les députés de la 8ème législature reprennent le chemin de l’hémicycle ce mercredi 25 janvier 2023 par une invitation du Président Louis Vlavonou. Au cours de cette séance plénière qui s’inscrit dans le cadre des travaux de la 2e session ordinaire de l’année 2022, 04 dossiers seront examinés. Il s’agit selon le communiqué signé du secrétaire général administratif de l’institution, de l’examen du projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de coopération du 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest africaine et le gouvernement de la République française; de l’examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la convention signée à Abu Dhabi, le 04 mars 2013, entre la République du Bénin et les Émirats Arabes Unis, en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu; et enfin d’une proposition de résolution. Enfin, les honorables députés de la huitième législature vont procéder à l’issue de la séance plénière à la clôture de la deuxième session ordinaire de l’année 2022. Il faut souligner que cette séance plénière est la dernière de la 8ème législature puisque.

Alban Tchalla