Fédération béninoise de Basketball: Coachs, Arbitres et OTM formés

Vue d’ensemble après la formation

Organisée par la Fédération béninoise de Basketball (FBBB), la formation des Coachs, des Arbitres et autres officiels s’est tenue les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023. Ladite formation s’est déroulée simultanément sur les sites de Porto-Novo (Ineps), de Dassa (Ceg1 Dassa), de Parakou (Lycée Mathieu Bouké) et de Djougou (EPP Taïffa). Et durant ces deux jours de cette activité qui entre dans le cadre de la reprise de la nouvelle saison 2022-2023, les coachs, les arbitres et autres officiels de la chaîne ont actualisé leurs connaissances liées aux modifications apportées aux lois de jeu afin d’affronter la nouvelle saison. Ce sont Adéchi Kodri (président de la Commission Fédérale des Arbitres Marqueur et Chronométreur, Cfamc), Bello Moubarak, Lucien Agassounon (arbitre Fiba), Raphaël Dossou-Yovo, Lamatou Tègbè (Directrice technique nationale), Emmanuel Paterne Kpawogo (Jeune arbitre) et Silver Jacques Houngbedji, Arbitre Fiba, qui ont assuré le partage de connaissances.

Lors de la 1ère journée, les participants ont eu droit à un recyclage (théorie + pratique) avant de passer la 2e journée un test physique, un examen théorique (QCM), un examen pratique (Mécanique d’arbitrage) et un examen OTM (QCM).

Ce que disent les participants : Au terme de ces deux jours de recyclage, les participants ont exprimé leur satisfaction. Au terme des activités de ce recyclage, les participants sont satisfaits. «Ce recyclage a été un plus, un bonus pour nous. Il nous a permis d’acquérir beaucoup plus de connaissances concernant le rôle d’OTM. Je suis désormais capable de remplir correctement une feuille de marque en exécutant le travail confié à un marqueur», s’est réjoui Patrice Assogba, Elève arbitre et OTM. Pour sa part, Gloria Tevoedjre, Enseignante d’éducation physique et sportive et élève arbitre du Borgou a salué l’initiative et remercie pour les nouveaux comportements et conduites que doivent avoir les arbitres qu’on leur a fait savoir. « J’ai noté comment les arbitres doivent se comporter, la conduite à tenir, les modifications apportées aux lois du jeu et aussi le mécanisme de l’arbitrage à deux et à trois. Mes attentes en venant à ce recyclage ont été complètement comblées», a-t-elle indiqué. Bachirath Oloufadé (ancienne joueuse et élève arbitre) et Icham Adamou (arbitre départemental) ont également laissé entendre que la formation leur a beaucoup apporté. «Elle a permis d’avoir encore plus d’éclaircissements sur les notions qu’on connaissait déjà», ont ils déclaré avant de de remercier la Fédération Béninoise de Basketball pour cette chance qu’elle a accordé à travers ce recyclage.

Par ailleurs : A noter que nombreux étaient les acteurs majeurs des championnats professionnels et amateur de basketball au Bénin (Coachs, les Arbitres et OTM) qui ont participé à ces séances qui se sont déroulées sous la supervision générale de la Directrice technique nationale, Lamatou Tègbè et du Président de la Commission Fédérale des Arbitres Marqueur et Chronométreur (Cfamc), Bello Moubarak.

Anselme Houenoukpo